Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado local electo del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres, adelantó que se seguirá legislando en materia de seguridad pues se trata de una tarea que no está terminada. No obstante, prefirió no dar su postura respecto a temas como el aborto y los matrimonios igualitarios, temas que quedaron pendientes en la presente legislatura.

Afirmó que, en ambos temas, será hasta que se tome posesión del cargo que se podría emitir una postura, pues dijo que por el momento no quiere dar una opinión que pueda causar desinformación.

En materia de seguridad, Ayala quien fue designado como coordinador de los diputados panistas en la siguiente legislatura, dijo que es necesario seguir trabajando para fortalecer a las policías municipales.

“Vamos a trabajar en temas como la seguridad, es un tema que no está resuelto y creo que tenemos que ir al origen de lo que nos ha dado este nivel de violencia, la familia, seguir haciendo esfuerzos para apoyar a las niñas, a los niños y a los adolescentes de manera preventiva”.

Dijo que en la agenda legislativa que en su momento presentarán, también se atenderán aquellos asuntos que beneficien a la reactivación económica y la generación de empleos.

“En las campañas nos encontramos mucha gente que no tiene un empleo, eso fue producto de la pandemia, entonces hay que trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas, hay que trabajar y seguir apoyando a estos micro empresarios, a los emprendedores, que hoy están en la primera línea para crear un mejor desarrollo económico para beneficio de las familias”.

Luis Ernesto Ayala dijo que, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, buscará el diálogo entre las diversas fuerzas políticas, “porque vemos que la unidad nos debe de fortalecer como estado, como municipios y como país”.