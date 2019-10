Pretendían gastar 31 mil dólares en show de drones

Héctor López explicó que se tenía planeado un espectáculo para las fiestas patrias que no representara daño en la calidad del aire.

León.- La regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Vanessa Montes de Oca, expuso en la sesión de Ayuntamiento que para los festejos del 15 de septiembre, el municipio hizo la contratación de un espectáculo con drones a una empresa estadounidense, con un valor de 31 mil dólares.

A través de una solicitud que realizó la edil a Transparencia, se especificó de un contrato que se había hecho por 31 mil dólares, a nombre de David Jhon, para un show de 10 minutos.

Héctor López Santillana informó que el contrato sí se había realizado, más no se efectuó, ni siquiera se pagó y se buscó un espectáculo que fuera “más barato y amigable con el medio ambiente”, aclaró el presidente municipal.

“Habíamos visto la posibilidad de cambiar, los juegos pirotécnicos, a un tema sensible con la calidad del aire, por una nueva modalidad que nos permitiera festejar (…) de una manera más sustentable, pero sí le puedo asegurar que no se hizo el pago, la razón (…) fue por un tema de aduanas”, comentó López Santillana, y quedó la solicitud pendiente para corroborar que el pago no se efectuó.

Piden austeridad

En la sesión anterior Héctor López presentó la iniciativa de modificar la estructura del municipio, lo que crearía nuevas plazas.

Por lo que la síndico Leticia Villegas Nava explicó que serían muy pocas y esto se analizaría en mesas de trabajo, para explicar de fondo en qué consisten estas nuevas áreas en el municipio.

