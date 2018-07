Pretenden panistas del estado la dirigencia nacional

El director del partido en León, señaló que hay varios que cumplen con el perfil, sin embargo, advirtió que tendrá que someterse a votación y respetarse los estatutos para evitar un ‘dedazo’.

Jazmín Castro

León.- Varios panistas guanajuatenses han levantado la mano para subirse a la dirigencia nacional y local, sin embargo, el dirigente municipal de Acción Nacional, Alfredo Ling Altamirano, explicó que esta vez no habrá ‘dedazo’.

Señaló que primero deben de conocer los tiempos y los estatutos. Y aunque sea sólo uno el que se apunte, tendrá que pasar por la votación de todos.

“En ese tema, aquí no hay opción, es un procedimiento que está marcado en los estatutos, no existe un órgano del partido que pueda designar al Comité Ejecutivo Nacional, es elección universal, no hay designación de dirigentes”, refirió.

El dirigente del blanquiazul en León, aseguró que el partido cuenta con una democracia sólida al interior, y es eso lo que los mantiene, la democracia; y no habrá procesos que se ‘brinquen’ o cambien por un interesado en dirigir el partido.

Sin mencionar quiénes serían los interesados, puso como ejemplo el caso de Ricardo Anaya, quien tuvo como competidor a Javier Corral, y al último ganó Anaya.

“Esto es normal, en un partido que está vivo y que está acostumbrado a vivir con democracia interna”, reiteró.

Por último, refirió que existen personajes con un buen nivel político, educativo, social, y personal, en el partido, pero todos tendrán que conocer las entrañas del partido y el panorama social, político y económico que hay en la República Mexicana.

JJM