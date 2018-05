Pretenden construir puente en Antiguo Camino a Marfil

El trabajo de construcción, financiados por un particular, inició hace algunos días y se proyecta tarde alrededor de tres meses en terminarse; se desconoce el nombre del dueño de la obra

María Espino

Guanajuato.- Los trabajos que se realizan en el Antiguo Camino a Marfil son financiados por un particular, se desconoce el nombre del dueño de la obra, sólo se sabe que a futuro se planea hacer un fraccionamiento por la zona por lo que construye un puente para facilitar el acceso.

correo estuvo en el lugar y habló con el arquitecto responsable de la obra, quien no quiso dar su nombre, explicó que el trabajo de construcción inició hace algunos días y se proyecta tarde alrededor de tres meses en terminarse.

Dijo no poder dar más información por no estar autorizado para ello, sin embargo aseguró que la obra cuenta con todos los permisos por parte de Desarrollo Urbano, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), incluso cuentan con el de Impacto Ambiental otorgado por la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales.

El arquitecto responsable de la obra, aunque no quiso dar copia de los permisos, sí mostro a correo cada uno de ellos y se pudo ver que efectivamente está la autorización de Desarrollo Urbano la cual vence hasta el 2019, también se observó que en el permiso de Impacto Ambiental se precisa que no pueden talar o trasplantar ningún ejemplar de encino, ni mezquite. También se asevera que en la zona no hay fauna que sea de las especies protegidas, sólo víboras, por lo que no hay mayor problema.

Mencionó que el particular se comprometió a dignificar el Antiguo Camino a Marfil, sobre todo limpiarlo pues comentó que resulta increíble que siendo un lugar tan bonito las autoridades municipales no pongan más cuidado en asegurar que esa zona esté libre de basura y que la ciudadanía en lugar de cooperar para que se mantenga limpio van a tirar ahí sus desechos, pero que buscarán que se sanee un poco.

E/MEJZ*