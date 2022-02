1.- La Norma se impone (Presupuesto UG)

Luis Felipe Guerrero

Ante el intento de madruguete de la rectoría general para imponer como titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de la Universidad de Guanajuato (UG) a Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera, para que “le cuide las espaldas” a Luis Felipe Guerrero Agripino cuando se vaya en 2023, en La Colmena se cuestiona lo soterrado del proceso, cuando debió tenerse la máxima publicidad igual que la elección de otros contralores.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Víctor Zanella, señalo que los municipios, “deben de cumplir con lo establecido en la ley para la designación de los contralores municipales, pues este es un proceso fundamental en el cuidado de recursos públicos”. El comentario puede darse con requisitoria para la autónoma UG que administrará 3 mil 800 millones en 2022; su proceso debe cumplir la formalidad legal y el espíritu de la transparencia.

Se advierte que quien resulte electo deberá cumplir los requisitos para ocupar el Órgano Interno de Control de la universidad estatal, entre ellos contar con experiencia profesional de cuando menos dos años en control, manejo y fiscalización. Las historias de vida contarán.

Ver nota: La Universidad de Guanajuato regresó a clases presenciales en un 75%

2.- Víctimas focalizadas

Jesús Rivera Peralta

Se puede confirmar que las interpretaciones que llevan a cabo algunas autoridades de los hechos violentos en territorio guanajuatense están en desuso, perdieron efectividad, o son recurrentes. Del asesinato de al menos siete personas este año en Celaya, familiares y amigos dicen: “eran inocentes, no estaban en el lugar equivocado, fueron víctimas directas”. A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rivera Peralta, dijo que el asesinato de un bebe de siete meses, que conmocionó al municipio, no puede definirse como daño colateral, sino víctima directa.

En este contexto, Rivera Peralta, no toleró especulaciones. Se ha detectado que los ataques están focalizados: 50 por ciento de los homicidios suscitados en febrero fueron dentro de viviendas. Se desvela que los ejecutores conocían los domicilios de las víctimas. A la par, el obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, cosificó el asesinato del bebé, en un ataque a su familia, como “una barbarie”.

En Celaya, también llamó la atención el acuerdo entre el alcalde Javier Mendoza, su responsable de seguridad pública, Jesús Rivera y el Consejo Estudiantil del Tecnológico Nacional de México en Celaya: protegerán a los estudiantes en las inmediaciones de la casa de estudios con rondines. El cambio de actitud.

Ver nota: Víctimas se siguen ‘sumando a la lista’ en Celaya tras ataques armados

3.- La tentación

Antares Vázquez

Una buena explicación se merecen los ciudadanos guanajuatenses por parte de las senadoras de Morena, Martha Lucía Micher Camarena y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, luego de que firmaran un polémico comunicado emitido desde su bancada donde, además de citar que el titular del Ejecutivo federal “encarna a la nación”, una expresión fuera de toda racionalidad política y más cercana al fundamentalismo, se prodigaron afirmando que quienes se oponen al presidente son “mercenarios” y “traidores a la patria”.

La expresión es más propia del autoritarismo que de una praxis democrática. En su oportunidad la dermatóloga nativa de Minneapolis, Minessota, Antares Vázquez Alatorre, optó por manifestarse radical dentro de su bancada y partido, aunque esta vez superó cualquier postura previa. En el caso de Malú Micher, pareciera abrazar los vicios políticos que criticó en el pasado, como cuando fue candidata a la Gubernatura de Guanajuato.

En Guanajuato, de acuerdo con los resultados electorales y las encuestas, la opinión de la mayoría de los guanajuatenses no es favorable al presidente e inclusive se han manifestado como opositores a algunos de sus planteamientos. Las senadoras y sus compañeros al cosificar el legítimo y democrático derecho a disentir como traición a la patria, lastiman la dignidad de millones de ciudadanos y se barnizan en auspiciantes del pensamiento totalitario. Harían bien en consultar a Hannah Arendt, en Los Orígenes del Totalitarismo, para entender la gravedad de sus dichos.

Ver nota: Guanajuato es el cuarto estado con mayor presencia de la Guardia Nacional

4.- Cambio de rostro

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, está más que empeñada en cambiar el rostro leonés a una urbe de vanguardia. Este miércoles estuvo en la Ciudad de México, visitando parques inteligentes en Santa Fe y Coyoacán, donde conviven de forma armónica las nuevas tecnologías con entornos naturales. Quiero algo similar para León.

La gira de trabajo le permitió también atender responsabilidades como presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes y entrevistarse con Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, que desea hacer de sus presidentes municipales pivotes para la construcción de una oferta política alternativa en 2024.

Ver nota: Parque Explora ya se prepara para recibir a los leoneses con el Pase Verde

De la Valija. El llamado

El golpe de la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 en el estado de Guanajuato no puede menospreciarse. Los contagios han sido superiores a cualquier etapa anterior de la emergencia sanitaria y, las muertes, aunque menores a las tenidas en el primer bimestre de 2021, han sido elevadas y primordialmente de personas que no aceptaron o no pudieron ser vacunadas.

Con estos antecedentes, el llamado del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la población guanajuatense para que aproveche la vacunación, además de oportuna, atrae la atención. En las últimas jornadas de vacunación contra la enfermedad los resultados han sido magros, seguramente sujetos a la evolución de los propios contagios, pero también en una manifiesta apatía. La reacción del gobernador, cuyo secretario de Salud, Daniel Díaz, ha resultado positivo a COVID-19, es fruto de la preocupación.

Ver nota: Jornadas de vacunación en León utiliza 8 millones de pesos del presupuesto

Alejandra Morales Reynoso

Al recibir ayer miércoles del Centro Federal Laboral la Constancia de Representatividad tras recibir el apoyo mayoritario de los trabajadores de General Motors Silao por la vía de las urnas, la lideresa y su equipo de trabajo deberán superar sus prejuicios y, sobre todo, sus carencias, para poder negociar ante la trasnacional las mejores condiciones de trabajo posibles para sus representados.

Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), ya con papelito en mano, ahora sí puede sentarse a negociar el Contrato Colectivo de Trabajo. Sus denuncias previas contra la armadora, por no recibirle para comenzar las negociaciones luego de su victoria electoral, dejan ver la inexperiencia y hasta candidez de la nueva dirigencia sindical, frente a una trasnacional que cuenta con todo un equipo de abogados, asesores y sobre todo, colmillo retorcido.

La curva de aprendizaje de Morales Reynoso y sus muchachos no puede alargarse más. Deberá evitar las estridencias que en nada abonan al buen ambiente laboral y si exponen su inexperiencia. Y, sobre todo, actualizar posturas para lograr lo más justo a favor de los trabajadores.