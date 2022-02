De acuerdo con el regidor, el presupuesto para la Feria de las Fresas no alcanza para cubrir todos los gastos de logística

Nancy Venegas

Irapuato.- Los 8 millones de pesos que aportará el municipio para realizar la Feria de las Fresas no serán suficientes para cubrir los gastos de espectáculos y atracciones, así lo señaló el regidor, Ignacio Duarte Rodríguez.

El regidor e integrante de la comisión ferial, consideró que los precios de la fila cero en el Teatro del Pueblo son justos y permitirán garantizar una feria de calidad para los visitantes, sin embargo cree que el presupuesto para la Feria de las Fresas.

“No es suficiente tan solo imagínate cuánto te cobran los juegos, cuánto te cobra el circo, cuánto te cobran los artistas que vienen al Teatro del pueblo, cuánto te cuesta todo eso, entonces no es posible que con ese dinero alcance…Lo que pasa es que todo se está poniendo de acuerdo a los costos de la feria porque hay cierta cantidad para el costo de la feria, pero si se quiere hacer diferente a como era anteriormente, cuando se hacía en el DIF que se llenaba, entonces para eso lo que necesitamos es tener un poquito más más dinero para lo que se quiere hacer”, dijo Duarte Rodríguez.

Foto: Eduardo Ortega

Y es que, a 2 años de suspensión de la máxima fiesta de la ciudad por la pandemia de Covid-19, esta vez se reanudó el evento, se extinguió el patronato organizador de la Feria de las fresas y ahora se instaló una comisión ferial integrada por miembros del ayuntamiento y funcionarios, municipales, quienes se encargarán de organizar el evento.

Entre las novedades se implementó la fila cero, en un área ubicada a un costado del escenario del Teatro del pueblo con mesas y periqueras, cuyos costos según la variedad van desde los 1 mil hasta los más de 6 mil pesos por 4 pesos, algunos usuarios de redes sociales se inconformaron por los elevados precios.

“Yo creo que no es tan caro porque de alguna forma se cobre ya en todos los espectáculos, yo creo que puede pagarlo y hay gente que no… He ido a otras ferias digo no del pueblo, sino de caballos y otras cosas y esos espacios ya existen y se cobra por el servicio”, comentó el integrante de la comisión ferial.

Foto: Eduardo Ortega

Pese a participar en la organización de la fiesta de la ciudad, el regidor señaló que desconoce el monto total que se requerirá para el evento, puesto que de las finanzas se encarga el titular de economía, Héctor Muñoz.

“No sé la verdad, mira cómo fue tan rápido o sea si se dan cuenta apenas esto tiene 15 días que se dijo que iba a ser la feria, en realidad un mes y días para preparar una feria muy poquito tiempo y de alguna forma se está haciendo todo rápido para hacerlo”.

Este lunes a través de redes sociales de la Feria de las Fresas 2022, se informó que el costo será de 50 pesos por persona, excepto menores de edad que midan hasta 1 metro, adultos mayores y personas con discapacidad incluye el Teatro del Pueblo -pero sin la fila cero-, el circo Atayde y sanitarios, además de 30 juegos mecánicos válido únicamente de lunes a miércoles.

