La sentencia a favor de que exista un presupuesto para programas en pro de al comunidad LGBTQ+ divide las opiniones de los legisladores

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La sentencia de amparo a favor de las personas de la comunidad LGBTQ+ dividió al Congreso de Guanajuato, pues mientras unos la apoyan y exigen que se cumpla, hay diputados que piden conocer cuáles son los alcances.

El miércoles la asociación civil Amicus informó que un juez de distrito ratificó en segunda instancia la sentencia en contra del Congreso de Guanajuato para que en el Presupuesto de Egresos 2022 otorgue recursos en pro de la comunidad LGBTQ+.

Lee también: Comunidad LGBTQ+ vuelve a ganarle al Congreso; tendrá que incluirles en el presupuesto

⚠️¡BUENAS NOTICIAS! ⚠️

Volvimos a ganar el juicio que condena al Congreso de #Guanajuato a invertir presupuesto en la población #LGBT+ de nuestro estado 💪🏻🏳️‍⚧️🏳️‍🌈. pic.twitter.com/YNyFB3iM9z — Juan Pablo Delgado (@JPablo_Delgado) September 21, 2022

Todavía no saben si pedirán revisar de nuevo la sentencia

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha y el legislador de Morena, David Martínez Mendizábal, llamaron al congreso a que cumpla con la sentencia. Mientras que los legisladores del PAN y PRI, Armando Rangel Hernández y Alejandro Arias Ávila, respectivamente, señalaron que es necesario conocer los alcances de la sentencia.

Aunque se desconoce si el congreso interpondrá un nuevo recurso de revisión de la sentencia, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala Torres dijo que no abordaron el tema en la sesión de la junta este jueves.

Presupuesto comunidad LGBTQ+ Foto: Lourdes Vázquez

En entrevista, Ayala dijo que estarán abiertos al tema. No obstante por el momento no puede emitir una postura hasta no conocer los alcances de la sentencia.

“Este Congreso Discrimina”

Durante la sesión de la Diputación Permanente, Dessire Ángel Rocha dijo que por lo menos en la sentencia de amparo se señala por segunda vez, que “este Congreso discrimina” y que los argumentos que emitió el Poder Judicial de la Federación son inequívocos.

Y es que el amparo que promovió Amicus, señala que existen discriminaciones legislativas hacia la comunidad de la diversidad sexual.

“Al haber excluido a la comunidad, LGBTIA+ (sic), es claro que existió una discriminación legislativa de tipo tácito y directo. Lo que violentó sus derechos fundamentales, pues se debió incluir una partida presupuestal para la atención de dicho grupo. Además, es un hecho notorio la existencia de discriminaciones legislativas a dicha comunidad. Pues incluso ante este órgano jurisdiccional y ante otros que pertenecen a este circuito, existen diversos juicios de amparo, promovidos por dicho conglomerado, en el que se reclamaron diversas normas discriminatorias como el que les impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo o el cambio de nombre y género en sede administrativa, entre varios asuntos. Lo que evidencia que por lo menos legislativamente no se han realizado esfuerzos suficientes que permitan volver la igualdad de dicha comunidad”, señala un extracto de la sentencia.

Presupuesto comunidad LGBTQ+ Foto: Lourdes Vázquez

Más información: Piden a los municipios de Guanajuato ser responsables en su presupuesto para 2023

Por ello, Dessire Ángel pidió que se analice no solo cumplir la sentencia de amparo, sino que dialoguen cómo incluir, garantizar y legislar todos los derechos para todas las personas; “démosle una nueva ruta política de altura a este reclamo, para eso estamos aquí”.

Diputado de Morena, pide que resolución no sea impugnada

En la misma sesión, el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, reconoció el diálogo y la apertura del secretario general del congreso, Christian Cruz Villegas. Quien escuchó a Juan Pablo Delgado, representante de Amicus y pidió a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que no impugne la resolución. Pues dijo que el congreso acata la resolución, ganaría el hacer justicia social.

Presupuesto comunidad LGBTQ+ Foto: Lourdes Vázquez

“Que la acepte y obremos en consecuencia para reparación del daño. El que los órganos de gobierno del congreso, impugnen la resolución, solo va a prolongar una cuestión que me parece es impensable. Solamente va a prolongar el ejercicio de un derecho al cual tienen las personas, sea el gobernador, sea el Congreso. Me parece que todo mundo debe estar en disposición de hacer todo lo posible para que todo mundo goce de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna”, dijo el morenista.

Le ‘hecha la bolita’ al Gobierno del Estado

Por su parte, el diputado del PAN, Armando Rangel Hernández dijo que el recurso que interpuso el congreso local a la primera sentencia que se emitió el pasado 31 de marzo, fue porque se consideró que a quien se tenía que buscar era al gobernador del estado. Ya que el poder ejecutivo es el que integra el presupuesto.

Motivo por el que el juez federal, ordenó cancelar la primera disposición y le pide a Amicus que valore si quieren incluir al gobernador del estado como autoridad responsable, “lo que hay en este asunto va más allá del tema de los derechos humanos de un grupo discriminado, que es muy importante y que es necesario. Creo que también debemos acompañarlo por otra vía. Pero, lo que hay más allá es ver si en este estado, la modificación presupuestal puede hacerse desde el punto de vista jurisdiccional, eso es lo que realmente está alegando el Congreso”.

MJSP