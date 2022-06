Con ocho votos a favor y siete en contra, se aprobó la quinta modificación al Presupuesto de Egresos de Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- En sesión del Ayuntamiento, y con ocho votos a favor y siete en contra, se aprobó la quinta modificación al Presupuesto de Egresos de Salamanca. Ahora asignaron 600 mil pesos para la realización de un Congreso Internacional que proporcionará los conocimientos necesarios y protocolos de actuación en situaciones bajo fuego o ambientales hostiles, para el personal de la Dirección General de Seguridad Pública.

De acuerdo al regidor Diego Calderón Martínez, su voto en contra, se dio luego de que hasta ahora no se ha presentado el programa municipal de Seguridad Pública. Por lo tanto, no puede autorizar una capacitación sin tener el sustento.

“Además, es un evento que se considera para 400 personas y solo 30 tendrán certificación. Es necesario revisar si solo son conferencias o si serán capacitaciones para el personal de la academia o los operativos”, dijo.

Foto: Cuca Domínguez

Congreso ya se había realizado

Agregó además que este Congreso se llevó acabo el año pasado de manera virtual y lo organizó el mismo director de la academia. Ante ello, habrá que ver cuáles fueron los resultados.

“No nos pagan por confiar, nos pagan para revisar. Si hay un trabajo colegiado de las comisiones, los temas suben al Ayuntamiento para poder ser discutido. Si algunos funcionarios platican con algunos regidores, no pasa nada si platican con los demás”.

El regidor dijo que además platicó con policías y le dijeron que hay otras prioridades como la capacitación al personal operativo.

Por su parte, el alcalde César Prieto dijo que a él sí le gusta confiar.

“A diferencia de otros regidores, que debido a la desconfianza que han generado otros ayuntamientos que trabajan de manera distinta, poco transparente, contrario al interés de la mayoría, se benefició un grupo del Municipio durante muchos años”.

Precisó que el evento brindará capacitación al personal de Protección Civil, Bomberos, entre otros. Incluso aseveró que hay interés de parte del gobierno del Estado en participar. Se dijo que habría una derrama económica en la ciudad por esta razón y por ello era necesario la modificación al Presupuesto de Egresos de Salamanca.

Precisó que será capacitar al personal de Protección Civil, Bomberos, entre otros.

“Es un Congreso Internacional, incluso hay interés de parte del gobierno del estado en participar. Lamento que no se digan las cosas, entiendo que en lo particular puedan decir que no están de acuerdo, pero a mi si me gusta confiar. Espero no se vote en contra del progreso de Salamanca”, precisó.

En tanto, el síndico Gerardo José Aguirre Cortés precisó que con este evento habría una derrama económica en la ciudad.