México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que se comproueben vínculos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, con cárteles del narcotráfico, “no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional”.

“Debemos cuidar, esa es mi opinión respetuosa, a las Fuerzas Armadas. No apostar a que se socaven, se debiliten. El Ejército es surgido de un movimiento popular, yo siempre he dicho, y lo creo, que el soldado es pueblo uniformado. Es una muy importante institución del Estado mexicano, entonces no podemos apostar a debilitar una institución como el Ejército. (…) Debemos focalizar bien el problema, encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución, todo esto en el caso de que las pruebas sean contundentes”.

En conferencia de prensa matutina el mandatario sostuvo que la reciente detención del general en Estados Unidos no debe descalificar la función que llevan a cabo los elementos del Ejército en la protección del territorio nacional, el apoyo a las y los mexicanos en la implementación del Plan DN-III-E o la construcción de obras estratégicas, como el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

“¿Qué tienen que ver los ingenieros militares? ¿Qué tienen que ver los médicos militares? Incluso ¿qué tienen que ver oficiales y generales que actúan con rectitud, con integridad y que no están involucrados con estos asuntos? Esperemos. Yo voy a pedir toda la información sobre este tema, es una institución fundamental, es una institución de instituciones. Es un sostén, un pilar del Estado mexicano”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo agregó que “aun con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no significa, de ninguna manera, encubrir a nadie. Cero impunidad. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se le castigue“.

El jefe del Ejecutivo enfatizó que no protegerá a ningún funcionario o elemento del Ejército relacionado a actos ilícitos.

“Cero corrupción, cero impunidad, trátese de quien se trate, por eso no tenemos problemas con nuestros adversarios ni con ningún gobierno extranjero. No nos dejamos chantajear por nadie porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Somos libres, por eso puedo pedir, de acuerdo a los procedimientos legales, que nos envíen información sobre este caso para saber quiénes están involucrados y no podríamos permitir que se juzgue a nadie si no hay pruebas solo por razones políticas o de otra índole”, aseveró.

Comentó que este martes se decidirá en Estados Unidos si el general enfrenta su proceso en libertad o en la cárcel como lo demanda el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Como parte de las investigaciones también se sabrá qué otras personas participaron en la presunta protección a cárteles de la droga.

Puntualizó que cualquier mexicano que enfrente un proceso legal en el extranjero tendrá garantizada asistencia consular del Gobierno de México.

