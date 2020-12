Redacción

Guanajuato.- Por conducir a exceso de velocidad, mostrar actitud prepotente y agredir verbalmente a elementos policiales, un hombre que presumió ser abogado y conducir ‘como le dé la gana’ acabó arrestado y remitido a barandilla.

El hecho se registró la noche del lunes, alrededor de las 20:00 horas, cuando el detenido conducía su vehículo a exceso de velocidad sobre el camino que conduce a Cuevas.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia que los uniformados realizaban por la zona antes referida ubicaron una camioneta Nissan, que se desplazaba a exceso de velocidad y al poder ocasionar un accidente, con el uso del altavoz, le marcaron el alto consiguiendo que detuviera la marcha al llegar a la gasolinería ubicada en Cuevas, ahí los uniformados solicitaron al conductor que descendiera del vehículo.

Cuando los policías se aproximaron el conductor, Ricardo N. de 22 años de edad, se bajó de la camioneta y de manera prepotente les dijo “ustedes no son nadie para detenerme, yo puedo conducir a lo velocidad que quiera, no tienen por qué seguirme, yo soy abogado; y me pare porque yo quise, sino me pelo (…)”, esto de acuerdo a la información proporcionada por comunicación social de la Secretaria de Seguridad Pública.

Cuando los policías le pidieron que se tranquilizara, que no les faltara al respeto y que les mostrara su licencia de conducir y tarjeta de circulación, el agresor se negó diciendo “no les voy a mostrar ni madres y háganle como quiera”, por tal motivo quedó arrestado y fue llevado a barandilla quedando a disposición del Juez calificador.

