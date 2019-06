Presume Sinhue finanzas del ISSEG

Mientras que hay estados que están pidiendo apoyo al presidente de la República para pagar las pensiones, porque no tienen dinero, en Guanajuato se tiene solvencia financiera hasta el año 2081

Catalina Reyes

Guanajuato.- El fondo de pensiones del ISSEG tiene solvencia financiera hasta el año 2081, aseguró Ricardo de la Peña Rodríguez, director general de ese instituto. Explicó que en parte esto se logró porque ya no necesitan rendimientos de 5%, ya con 4%.

Además anunció que están por construirse dos casas del jubilado más: en los dos Apaseos, y la de Comonfort, que lleva 80% de construcción. Esto, adicional a las 18 casas que ya existen en: Acámbaro, Doctor Mora, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Moroleón, Purísima, Romita, San Miguel de Allende, Juventino Rosas y Valle de Santiago.

Agregó que las utilidades de las farmacias “van muy bien”.

Sobre la salud financiera del instituto, en el evento de muestra artística de los jubilados y pensionados del ISSEG, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que hay estados que están pidiendo apoyo al presidente de la República para pagar las pensiones, porque no tienen dinero.

“Somos el estado que tiene la tasa de interés más baja. En otros estados se tienen que llevar al secretario de Finanzas a lo oscurito por temas de corrupción. Son cosas que hay que estar recordando porque el ISSEG está muy bien”, afirmó.

Farmacias del noreste no son costeables

No obstante, reconoció que las farmacias de este instituto en el noreste del estado no son rentables, pero se mantienen para ayudar a la gente.

“En Atarjea no hay bancos, no hay cajeros. Si no hubiera farmacia del ISSEG ¿en dónde recibiría la gente sus remesas? Pero no es un tema de números, pues si fuera así, tendríamos que cerrar todas las del noreste, porque no son rentables. No sale ni para la renta. Pero somos un gobierno humanista. Las más rentables subsidian a las menos rentables”.

Agregó que el 7 de mayo se colocó la primera piedra de la casa del jubilado en Pénjamo.

*EZM