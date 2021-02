Redacción

Miami.- Luego de la polémica generada en las redes sociales y algunos medios de comunicación hace unas semanas, cuando Juan José Origel compartió en su cuenta de Twitter una foto donde aparece aplicándose la primera dosis de la vacuna contra la COVID en Estados Unidos, ahora el periodista ha dado a conocer que se encuentra otra vez en el país por el mismo motivo.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados”, dijo en un video en su cuenta de Instagram.

Te podría interesar:

Asimismo añadió en tono divertido: “Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine”, expresó en referencia al revuelo que causó su primera publicación, cuando incluso lamentó que en México no hubiera podido aplicársela aún.

Esta nueva publicación fue comentada por Gustavo Adolfo Infante, quien lo apoyó asegurando que quienes lo critican le tienen envidia.

“Felicidades. Cada quien cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinches envidiosos que nada les gusta”, escribió.

Más tarde y ante los ataques recibidos, el conductor compartió otro mensaje en alusión a la polémica en la que se ha visto envuelto: “Dios mío, ¿seguirán ladrando? Pobres, ¡ya descansen!”

Con información de Infobae

SZ