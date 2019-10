Presume diputada federal iniciativas en pro de las familias

Melanie Muri presenta su primer informe legislativo destacando el apoyo que se ha dado en beneficio de madres de familia y sus hijos; “mi tema fuerte es el trabajo en favor de niñas, niños y adolescentes”, asegura

Nancy Venegas

Irapuato.- Al presentar su primer informe legislativo, la diputada federal panista por Silao e Irapuato, Melanie Murillo Chávez, destacó el trabajo que junto a sus compañeros de bancada en San Lázaro ha realizado en beneficio de madres de familia y sus hijos.

“Mi tema fuerte es el trabajo en favor de niñas, niños y adolescentes (…) impulsé una reforma al Código Civil porque estoy buscando que se garantice el derecho a la identidad que tienen las niñas y los niños”, ya que actualmente para que tengan un acta de nacimiento es necesario que sean llevados por un adulto al Registro Civil. “En este país quien no tiene un nombre, quien no tiene un acta de nacimiento, simplemente no existe”, por lo que será obligatorio se garantice este derecho.

Por otro lado, dijo que trabaja para que los jóvenes que prestan un servicio social también puedan tener seguridad social.

Comentarios

Comentarios