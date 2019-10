Presume alcaldesa ante empresarios exigencias de seguridad al gobernador

Beatriz Hernández compartió con los diversos sectores sociales una carta que envió al mandatario, en la que le exige resolver la inseguridad en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- Emplazó la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a resolver el tema de inseguridad que hay en el municipio, a través de una carta que hizo pública ante representantes de sectores sociales y económicos del municipio.

La alcaldesa mostró el escrito durante el ‘Pacto ciudadano’, foro en el que recibió el respaldo de los ciudadanos que están dispuestos a marchar ante autoridades estatales y federales para ser escuchados.

“Señor Gobernador, sepa qué aquí no vamos a bajar los brazos. Y por eso, como el respeto no exime la firmeza, le exigimos que vuelva los ojos a Salamanca ahora. No mañana, no otro día, hoy y con hechos”. En la carta dirigida al gobernador le exigen que, “escuche la voz del salmantino que merece vivir en paz”.

La alcaldesa precisó; “nosotros, los sobrevivientes de las masacres que asolan nuestra Salamanca. Nosotros, los familiares, amigos y vecinos de los muertos y heridos. (…) Nosotras las hijas, hermanas, esposas y madres tenemos voz. Nosotros, todos nosotros, queremos una ciudad más digna para vivir y queremos acciones bien hechas en nuestro andar”.

Luego precisó, “nos hemos reunido y no por colores sino porque es importante que nos mire y conozca lo que aquí pasa, lo que la gente siente al salir de sus casas al ver que los números van en aumento o más allá, los que son víctimas colaterales del fuego cruzado en las calles salmantinas.

Hernández Cruz, insistió, “podrá escucharlo o no, pero lo único que no puede hacer es dejar morir a los que juró defender. Por favor, no se lo permita. Y por favor, no crea que pensamos permitírselo. La ciudadanía y las autoridades de Salamanca le exigimos una estrategia de resultados, que envíe a nuestra casa, su casa la misma cantidad de efectivos que llegan desde el gobierno federal y usted decidió enviar a Celaya (…) porque no podemos enfrentarlos sin los recursos económicos que son insuficientes para el municipio. Necesitamos ayuda hoy mismo”, urgió.

Los salmantinos apoyan

En este marco ciudadanos como Ana Lilia Zarate, de la comunidad de San Juan de Razos o Francisco Padilla, pastor evangélico y otros más mostraron su apoyo y decisión a participar en movilizaciones para exigir se atienda el problema de inseguridad que tiene el municipio.

A este foro, donde tuvieron la oportunidad de hablar de la problemática que cada uno enfrenta y que al final coincidieron en la necesidad de atender la inseguridad, asistieron líderes como Ignacio Téllez Manríquez, presidente del consejo estatal de la Industria Metalmecánica; Jorge Jiménez de la Unión de expendedores de vinos y licores del municipio; el presidente de CMAPAS, Francisco Jiménez González y líderes de colonias como Las Estancias,18 de Marzo, Infonavit, de comunidad como El Estanco, Los Lobos y líderes de transportistas como Cayetano Armenta y Fermín Carlos Mendoza Peña, entre otros.

Comentarios

Comentarios