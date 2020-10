Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con representantes del sector privado para ampliar la inversión en proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones, lo que se traducirá en generación de empleos y bienestar para la población.

“Estamos trabajando de manera conjunta el sector público, el social y el privado, los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos que el sector público no podría solo reactivar la economía como se necesita”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que este acuerdo es el inicio de más colaboraciones entre el gobierno y los empresarios.

Agradeció a los empresarios “por su apoyo eficaz y sincero” para impulsar el desarrollo de México y enfrentar la epidemia de COVID-19.

























“Vamos a seguir trabajando juntos y también garantizando las libertades, el derecho a disentir; no tenemos por qué estar pensando lo mismo todos, no puede haber pensamiento único, la democracia es pluralidad y debemos ejercer a plenitud nuestras libertades. Nosotros no condicionamos para nada el que tengan relación con el gobierno si coinciden con nuestras políticas. No; no tenemos por qué coincidir en todo. La democracia es eso, es pluralidad; no es totalitarismo, es libertad”, enfatizó.

Afirmó que el gobierno federal continuará la estrategia de recuperación económica enfocada en la dispersión de recursos para el fortalecimiento del consumo popular e impulsar a las pequeñas y microempresas con créditos de hasta 25 mil pesos.

“La gente no ha dejado de tener para consumir lo básico. (…) Se destinaron muchos recursos para el bienestar, se entregaron créditos a pequeñas empresas como nunca se había hecho en el país. En cinco meses, alrededor de 2 millones de créditos con tasas de interés de 5 por ciento anual en promedio, algo nunca visto. Todo esto se hizo en cinco meses. Fueron créditos a la palabra, sin papeleo”, puntualizó.

Ante la crisis económica refirió que el sector menos afectado fue el primario y que hasta este día se ha mantenido la producción de alimentos.

Agregó que desde agosto se recuperaron más de 200 mil empleos, luego de que en abril se perdieron casi un millón de los inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Previó que con ese ritmo, en seis meses se tendrán otra vez los 20 millones 600 mil trabajadores que habían antes de la epidemia.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, explicó que la firma del convenio actualiza el plan de infraestructura anunciado en 2019 a través de un paquete de 39 proyectos en comunicaciones y transportes, turismo, energía, agua potable, saneamiento y medio ambiente.

“Se manda el mensaje de estar unidos buscando el bienestar del país; de que buscamos tener la certeza y la certidumbre de la cual hemos hablado durante reiteradas ocasiones, vuelve la presidencia de México a reiterar el interés que tiene en la inversión privada, el soporte que la inversión privada puede dar al país, la importancia de trabajar unidos y como el presidente dijo, un paquete de inversión que se va a ir anunciando paulatinamente”, subrayó.

Indicó que las obras se financiarán, principalmente, con capital privado; expuso que el principal objetivo es promover que la inversión pública y privada llegue al 25 por ciento del Producto Interno Bruto a fin de ofrecer una mejor rentabilidad social y económica.

“No me queda más que apreciar otra vez la confianza que se está teniendo en nosotros como vehículos del sector privado para lograr este tipo de acuerdos en bien de nuestro país”, apuntó.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, detalló que de los 39 proyectos hay siete en ejecución por 38 mil millones de pesos y 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales 156 mil son del sector de comunicaciones, 98 mil en energía y 2 mil millones de pesos en agua y ambiente.

Los proyectos en ejecución son la autopista urbana Siervo de la Nación en el Estado de México; el viaducto Santa Catarina en Nuevo León; la autopista Mitla-Tehuantepec II, la modernización de la carretera Ecuandureo-La Piedad, Zitácuaro-Maravatío y libramiento Lagos de Moreno; el Paquete Pacífico Sur (autopista Guadalajara-Tepic, Libramiento Sur de Guadalajara y Tepic); el mantenimiento, rehabilitación y operación noreste, carreteras de Nuevo León y Tamaulipas, y la construcción del libramiento carretero surponiente de Aguascalientes.









El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, afirmó que la inversión en infraestructura es uno de los vehículos de mayor importancia para la economía por la generación de empleos y el impulso al crecimiento en el mediano y largo plazo.

Destacó la disposición del Gobierno de la Cuarta Transformación para mantener la interlocución, la apertura al diálogo y el intercambio de ideas con el sector privado.

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, sostuvo que el trabajo conjunto, la certidumbre y las facilidades para la inversión privada son medidas excepcionales que permiten enfrentar el contexto excepcional que creó la pandemia.

Atestiguaron el anuncio las secretarias de Economía, Graciela Márquez Colín y de Energía, Rocío Nahle García; el titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP, Jorge Nuño Lara y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

Por parte de los empresarios, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit; el presidente de Cemex, Rogelio Zambrano Lozano; el director general de Coconal, Héctor Saúl Ovalle Mendívil; el presidente y director general de Grupo Financiero Mifel, Daniel Becker Feldman; el presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz; el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera Lajous y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos.

AC