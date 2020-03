Presidente del Atlético San Luis da positivo a coronavirus

Redacción

Nueva York.- Kevin Durant, basquetbolista de los Nets de Brooklyn, es otro de los deportistas que ha dado positivo en la prueba de Covid19.

Esto fue anunciado por The Athletic NBA, asegurando que el jugador se encuentra bien, sin síntomas graves.

El equipo de Brooklyn ha notificado la situación a todos los que pudieran haber tenido contacto con sus jugadores, incluidos los recientes adversarios, además ha pedido a toda su plantilla permanecer aislada durante los próximos días.

Además de Durant, otros tres jugadores han resultado contagiados, pero hasta ahora el equipo no ha dado información.

Kevin Durant is one of four Brooklyn Nets players who have tested positive for the COVID-19 virus.@KDTrey5 tells @ShamsCharania that he is feeling fine.

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 17, 2020