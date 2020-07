Presidente de Comisión de Salud pide que se aclare detención de enfermero

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Raúl Márquez Albo, pidió que se aclare la detención del enfermero Michel García, trabajador del Hospital Pediátrico de León, detención ocurrida la madrugada del jueves cuando atendía a un paciente que ya no presentaba signos vitales.

El legislador dijo que se trata de una situación lamentable y más cuando quienes están involucrados son elementos de la Policía Municipal; y es que de acuerdo con testigos de los hechos los elementos preventivos al parecer iban escoltando al paciente de 36 años de edad, quien presuntamente también era policía.

“Me llama la atención que no hubo una explicación profunda de parte de las autoridades, me llama mucho la atención que ya se sentó el secretario de Salud y el secretario de Seguridad de León, pero nada más sacan la foto y no explican qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que va a proceder, yo creo que ya deberían tener un informe detallado. Es muy lamentable que un personal de salud se vea inmiscuido en un asunto de este tipo cuando lo que está tratando de hacer es salvar una vida y está comprometiendo su propia salud porque todo hacía suponer que era un caso de Covid”.

Márquez Albo recordó que en la Comisión de Salud está en análisis la iniciativa presentada por los diputados del PAN con la que se busca establecer sanciones de 12 horas de arresto administrativo y multas superiores a 4 mil pesos a quienes agreda a personal del sector salud.

Manifestó que se espera que en aproximadamente dos semanas se pueda tener un dictamen de la propuesta, para turnarlo al pleno del Legislativo aunque esto será hasta que inicie el periodo de sesiones en septiembre próximo.

