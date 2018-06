Presidenta no explica bonos

En abril se aprobó que se les diera una compensación por tres meses de sueldo, pero la presidenta municipal no ha dado razones

Daniel Moreno

Santiago Maravatío.- Al saberse públicamente que el Ayuntamiento de Santiago Maravatío autorizó dar al final de la administración un bono de tres meses de sueldo a los funcionarios de primer nivel, la presidenta municipal, Laura Chávez López, se ha negado a responder sobre esta aprobación.

Según lo aprobado en sesión de Ayuntamiento de abril, el Cabildo acordó dar tres meses de sueldo íntegro a los funcionarios de primer nivel, es decir directores y coordinadores, al terminar la administración, acuerdo que se conoció por ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Por ello desde la semana anterior se buscó la versión de la propia presidenta para conocer detalles sobre el monto que se entregará a cada funcionario, quienes serán los que reciban este bono y cuál es el origen de la propuesta que aprobó el Ayuntamiento.

Sin embargo, en una primera ocasión se informó que la presidenta había salido y no regresaría ese día, también se buscó al tesorero municipal quien tampoco se encontraba en la presidencia; dos días después se consultó por teléfono si los funcionarios estaban, pero la persona del otro lado de la línea informó que ambos tenían muchos asuntos entre ellos auditorías y no era posible abrir un espacio. Finalmente este lunes aunque la presidenta sí estaba en su oficina, fue la secretaria particular quien dijo que no podría atender a los representantes de este medio de comunicación porque tendría una gira por comunidades y sólo se podría logra la entrevista con una cita previa y un cuestionario de las preguntas que se le harían.

Debido a la falta de información por medio del portal de trasparencia que debe ser publicada por ley, al momento no se sabe cuánto gana cada director ni el monto que se llevarán pues el tabulador de sueldos no ha sido dado a conocer.

Correo publicó que la disposición fue aprobada por el pleno en la sesión del 17 de abril, la suscribió la presidenta municipal, la priista Laura Chávez López, el pasado 8 de mayo; y se publicó el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Aunque no se especifica cuántos empleados recibirán este beneficio, se aclara que es para los trabajadores de confianza que realizan labores de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, como el secretario del Ayuntamiento y su secretario particular, el secretario particular de la alcaldesa, el tesorero y el oficial mayor, los directores y subdirectores de las áreas que integran la administración pública centralizada, y los titulares de los órganos de gobierno o administración de las entidades paramunicipales.

De acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia del Municipio, en la administración pública local laboran 224 personas.

AL