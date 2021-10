Luz Elena Escobar

León.- A partir del primero de noviembre existirá la Unidad de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia, dónde a través de un módulo instalado en la Presidencia Municipal se brindará atención inmediata las 24 horas de los 365 días.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Maciel Méndez Morales dijo que este módulo es un espacio más para todas aquellas mujeres que sientan o que sean víctimas de algún tipo de violencia.

“Cuando las mujeres acudan a esta Unidad por parte del Instituto Municipal de las Mujeres, en colaboración con todas las dependencias necesarias y una vez que se haga revisado caso por caso se va activar el protocolo de actuación. Es decir; el que acudan al módulo de la Presidencia, va hacer el primer momento inmediato en saber que están viviendo algún tipo de violencia”.

Mónica Maciel Méndez comentó que será una trabajadora social quién brinde la atención para generar la atención integral y especializada, la cual depender de la situación de cada caso.

Mencionó que habrá cambios de guardia con las trabajadoras sociales, las cuales aún no se sabe con cuántas contará el módulo, pero si será más de una para cubrir las 24 horas.

“El primero de noviembre estaremos informando en qué parte de la presidencia queda instalado el módulo, el cual debe estar acondicionado con todas las medidas necesidades que requiere el espacio, debo aclarar que no es refugio, ni un albergue, estamos hablando de una unidad de cercanía de atención a la violencia contra las mujeres”.

La directora explicó que además este módulo estará disponible para recibir denuncias por parte de las y los trabajadores municipales que sean víctimas de violencia laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual por parte de los mismos trabajadores de la administración.

“Lo que se viene hacer también con este módulo, es reforzar el mismo mecanismo que ya se venía haciendo pero que hoy se traduce en un protocolo que establezca todas las pautas y la intervención dónde la alcaldesa municipal tendrá conocimiento directamente de estos casos o situaciones que se puedan presentar”.

Al respecto Alejandra Gutiérrez Campos dijo que ella estará enterada de cualquier tipo de denuncia presentada en este módulo por parte de algún empleado del municipio, pues comentó que no va a permitir ningún tipo de acoso hacia ninguna persona y será la primera en enterarse para poder actuar. Y agregó: “lo he dicho varias veces, que yo no voy a ser tapadera de ninguna persona”.

