Presidencia de Jaral busca seguir atendiendo pese a contagios

Luis Telles

Jaral del Progreso.- El alcalde, José Alberto Vargas Franco, precisó que, en la Presidencia Municipal se siguen prestando los servicios, no con regularidad, porque se está restringiendo el contacto de los funcionarios con la población y dando atención única y exclusivamente, a quien requiere de un servicio urgente, para colaborar a que no se expanda el contagio por Covid-19.

Señaló que desde la semana pasada se subieron a las vacaciones institucionales del gobierno estatal, pero solo salieron unos y se quedaron otros para hacer guardias, y en esta semana salen los que hicieron guardia y regresan los que tomaron sus vacaciones, un tema que generó confusión en la población, porque se habló y se sigue hablando de que la administración está en cuarentena.

“Nunca me ha gustado maquillar las cosas, es un hecho que hemos presentado (15) casos de Covid, con nuestros compañeros, no es sencillo y estamos manejando la administración pública, igual que la población, en el momento que alguien es positivo, sospechoso, se ponen en cuarentena, se hacen pruebas, siempre cuidando evitar se propague el virus”.

José Alberto dijo que, se hace todo lo posible, “ahorita lo principal es la salud”, y la población tiene que seguir contando con los funcionarios públicos para que se les preste el servicio que ellos requieren, “ahí es el equilibrio que tenemos que tomar, aislar en casa a quien sea caso sospechoso por haber tenido contacto con alguien positivo, para no poner en riesgo a la población”.

Reiteró que, al ser prioridad la atención a la población, también a través de la página web del municipio, están disponibles los números telefónicos de las dependencias y encargados, para atender de manera particular a quien requiere de un trámite urgente.

“Hoy mi prioridad es el cuidado de la población y que nuestra administración no sea un foco de infección para los que vayan, entonces se sanitiza todas las instalaciones todos los días, se sigue trabajando con los filtros sanitarios, no hay personal que pueda ser sospechoso dando atención con las medidas pertinentes.

Si se está atendiendo, no con la regularidad, si, no tenemos a todos los trabajadores en la Presidencia, si, no estamos atendiendo con la eficiencia que normalmente se tendría, hoy normalmente sea un poco más tardado con todos los cuidados para que la población no tenga una consecuencia por algo sencillo” concluyó.

LC