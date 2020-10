Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador, reiteró su intención de mandar al Congreso una iniciativa de reforma laboral, para desaparecer el outsourcing, pues dijo que se “abusó mucho del mecanismo” y afectó a los trabajadores.

“(Se intentó regular) pero hay quienes no ayudan, son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores, hay muchos empresarios responsables, y hay otros, que en sentido estricto no son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias, que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores, y se afecta a los trabajadores”,dijo.

También explicó que fue con la Reforma Laboral, que integró las llamadas “Reformas Estructurales” y se permitió la contratación de trabajadores sin derechos, pues esas reformas no fueron pensadas para el beneficio del pueblo.

“Esto surge a partir de la llamada Reforma Laboral, acuérdense que se permitió hasta la contratación por horas sin derechos, es de las llamadas Reformas Estructurales, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, se hicieron pensando en beneficiar a una minoría”.

Dijo que el objetivo es buscar que ya no existan más abusos y garantizar los derechos a los trabajadores.

“Estamos buscando una manera de que ya no haya abusos, además un buen empresario no puede permitir que no se le garantice los derechos a los trabajadores, y no puede permitir que una empresa contratada por el mismo se dedique a evadir impuestos” mencionó.

“Esto también va de la mano de las facturas falsas… No queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo, se supone que en apego estricto a la ley del trabajo tiene que cumplir con ciertas obligaciones”, explicó durante su conferencia de prensa.

SZ