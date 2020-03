Presentan proyectos para la mejora de caminos rurales

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La Directora de Desarrollo Social y Humano, Cecilia Zermeño, informó que se presentaron a la SDAyR cuatro proyectos para la mejora de caminos rurales, de los cuáles se ha logrado la pre aprobación de uno, esperando lograr bajar recursos para atender estas necesidades.

Ante la necesidad de mejorar los caminos rurales y la gestión de recursos para poder atender la problemática, la funcionaria municipal informó que están en la etapa de aprobaciones de proyectos, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural se presentaron cuatro, de los cuales uno ya fue aprobado y están a la espera del resto, “nos pre aprobaron uno y estamos en negociaciones para que nos puedan ampliar los otros proyectos, aunque no me gustaría decir cual está avanzando para que no se nos caigan el resto”.

Destacó el trabajo de la Dirección de Obras Públicas quienes están trabajando para la realización de los proyectos de co- inversiones, “hace unos días tuvimos la firma de convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y nos hablaron de un abolsa bastante grande en temas de infraestructura y de inmediato nos reunimos con obras públicas y están ellos ya trabajando porque sin proyectos no hay recursos”,

Cecilia Zermeño mencionó que mientras tanto se continúa trabajando en las vialidades con los habitantes de las comunidades, quienes en ocasiones compran material para mejorar el camino y la administración municipal apoya con maquinaria, además de que se prepara otro proyecto de colocación de guarniciones y banquetas que mejorará el entorno de la zona urbana y rural.