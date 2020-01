Presentan proyecto de modernización ‘Bulevar Libertad’

Karla Silva

Silao.- El Municipio de Silao no ha dado cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones que en 2019, emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos ante la golpiza que un ciudadano recibió en manos de elementos policiacos.

A mediados de noviembre pasado, la PDH emitió resolución en el expediente de queja 213/19-A que Carlos García Balandrán presentó contra los agentes implicados, luego de ser agredido cuando salía del Parque Guanajuato Bicentenario donde se realizó la feria de la ciudad. Esto ocurrió el 20 de julio pero no se relaciona con su labor como periodista.

Pese a que el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña aseguró públicamente que aceptaría dichas recomendaciones, éstas no han sido atendidas. No se ha realizado disculpa pública por los actos de agravio y tampoco se han pagado los gastos médicos erogados por el quejoso.

Según señaló en entrevista el Primer Edil, las recomendaciones se cumplieron y solamente hubo desfase en la disculpa. El plazo se venció en diciembre pasado.

Al respecto, García Balandrán exhibió el incumplimiento y resaltó que el plazo era de 15 días a partir de la emisión de la resolución: “Terminó en diciembre del año pasado, es momento que el Gobierno de Silao no me ha notificado que acuda para que me entreguen la carta de disculpas, firmada por el Director de Seguridad Pública por los golpes que recibí por parte de sus elementos. Tampoco me han citado para que se me cubran los gastos médicos originados por las lesiones que me ocasionaron”.

Se capacitó a la corporación policiaca en materia de derechos humanos como lo señala la cuarta recomendación, pero a los cuatro uniformados implicados no se les inició un procedimiento administrativo por la agresión, solamente por no haber realizado parte informativo sobre lo ocurrido esa noche.

“Derechos Humanos en su resolución deja claro que el procedimiento que ellos hicieron no tiene nada que ver con el que ellos (PDH) les están pidiendo, porque los están sancionando porque no hicieron un parte informativo, y Derechos Humanos les pide que los sancionen porque me golpearon. Son dos asuntos completamente diferentes”, agregó el afectado.

