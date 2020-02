Presentan oficialmente el Duatlón Celaya 2020

Redacción

Ciudad de México.- Oribe Peralta no ha tenido un buen paso por el Guadalajara, pues ahora incluso ha sido ‘borrado’ del equipo por Luis Fernando Tena, ya que no lo han convocado desde el partido ante Tigres, en la Jornada 5 y ahora se encontraría entrenando con la Sub 20.

Peralta jugó su último partido oficial con Chivas el pasado 8 de febrero, donde dejó ir una clara oportunidad de gol ante Tigres, por lo que tal vez ya no ha sido convocado por el Flaco Tena.

De acuerdo con la ESPN, el delantero ha estado entrenando con los juveniles sub20 de Chivas, perdiendo un rol protagonista como líder del equipo, pues ya no ha sido tomado en cuenta ni llamado a la banca.

Oribe solamente tiene 112 minutos este torneo con Chivas, habiendo jugado dos partidos solamente.

Chivas enfrenta esta semana a León en el Estadio Akron y lo más seguro es que Oribe no aparezca en la convocatoria de Tena y donde tendría oportunidad de jugar, es con la Sub 20 del Rebaño.

*Con información de Soy Futbol

LC