Presentan las nuevas delegaciones para trámites y servicios municipales en León

Carolina Esqueda

León.- A partir del 20 de enero, la resolución de trámites y servicios municipales quedará seccionada en las 7 delegaciones previamente determinadas por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, como parte de su nuevo modelo de atención ciudadana con el que se pretende darles mayor agilidad y desconcentrarlos de la zona centro.

A nombre de la mandataria, el secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Daniel Campos Lango, presentó formalmente las 7 sedes y a las personas que estarán al frente de cada una como responsables de las oficinas.

El funcionario municipal aseguró que la desconcentración de los trámites municipales se volvió necesaria frente al crecimiento que ha tenido la ciudad, ya que cada delegación concentra números de habitantes que constituyen toda una población de otros municipios de Guanajuato, poniendo el ejemplo de Las Joyas, considerada la delegación más pequeña con 170 mil habitantes, y que registra el mismo censo que San Francisco del Rincón.

Lee también: Dejan fuera de regularización a más de 20 colonias de León; exigen audiencia

“En promedio estamos hablando de 200 a 250 mil que tiene cada una de las delegaciones, que es más o menos el promedio de los municipios medianos del estado. La intención es que se puedan hacer todos los trámites municipales. Mucha gente no quiere hacer trámites porque cree que si no lo hace en Palacio Municipal no son legítimos, lo que queremos es una extensión en cada una de las delegaciones” dijo en atención a medios, tras la presentación del programa.

Entre los trámites que se podrán realizar en las 7 delegaciones, además del pago del predial, Campos Lango destacó la firma de convenios con autoridades municipales y descentralizadas, como los pagos en cuotas mínimas por adeudos, además de cartas de residencia, trámites de Desarrollo Urbano, gestiones para apoyos sociales, y cualquier otro que ya se realiza en las oficinas de la Presidencia.

Además, se gestiona con Gobierno del Estado la instalación de kioscos de servicios para trámites estatales como actas expedidas por el registro civil.

El titular de Vinculación y Atención Ciudadana destacó que las 7 delegaciones fueron establecidas, tomando como referencia las 13 delegaciones constituidas durante la administración de Héctor López Santillana para su modelo de Seguridad Ciudadana, las cuales se reestructuraron a su número actual, luego de que la Secretaría de Seguridad comprobara una mayor eficiencia con esa zonificación.