Presentan la ‘Feria de las sonrisas’ en León

Para próxima edición de la Feria de León se esperan cerca de seis millones de visitantes

Guillermo Villegas

LEÓN, Gto.- La Feria de León 2018. Feria de las sonrisas, a tres meses antes de su inicio fue presentado su programa, en el Arco de la Calzada.

El presidente del Patronato de la Feria Gabriel Pérez Navarro agradeció a todo el equipo de leoneses que se encargan año con año para hacer los preparativos de la Feria.

“Este año para todos los visitantes de esta Feria tendremos un espectáculo internacional llamado Mayumana que es un grupo de danza y percusión de origen Israelí y que tiene una trayectoria fabulosa” dijo Gabriel Pérez.

El Secretario de Turismo Fernando Olivera también dio unas palabras para la presentación en donde destacó que esta feria es considerada una de las mejores del mundo.

“Se esperan cerca de 6 millones de visitantes, es una de las mejores ferias del mundo. Se ha trabajado mucho con el sector hotelero y está todo listo. Agradezco a todos los que hacen posible la Feria”, indicó el Secretario de Turismo.

Por su parte el alcalde Héctor López Santillana habló sobre lo grandioso de la Feria que se avecina del 12 de enero al 6 de febrero.

En el Arco de la Calzada los invitados presenciaron una pequeña parte del espectáculo del grupo Mayumana quienes se llevaron los aplausos del público.

También se anunció que a partir de hoy se venderán paquetes de noches de hotel y boletos para el palenque, principalmente pensando en visitantes extranjeros y de otros estados.

Desde este 3 de octubre también ya se puede consultar toda la información sobre la Feria de León en su página de internet www.ferialeon.con.mx

Serán 26 días de feria, “buscaremos generar sonrisas a todos nuestros visitantes”, dijo Gabriel Pérez.

El costo de entrada se mantendrá como en el 2017 que fue de 11 pesos y para los adultos mayores solo pagarán la mitad mientras que los niños que midan menos de 1.40 metros su entrada es totalmente gratis.

A little taste of what we have for our guests @FeriaDeLeon 2018 pic.twitter.com/lZLv8s1Jaf

— Fabian Obregon (@fobregont) 4 de octubre de 2017