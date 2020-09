Presentan en el estado Clúster Minero del Bajío

Nancy Venegas / Lourdes Vázquez

Irapuato / Guanajuato.- La sobrepoblación en centros de reinserción social es el resultado de la falta de presupuesto a programas de seguridad, así lo consideró el exsecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exprocurador de Justicia en Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria. Advirtió que de eliminarse el Fortaseg, la problemática en los Ceresos y Ceferesos se agravará.

“Hay una insuficiencia presupuestal de tiempo atrás no sólo de los programas de reinserción social sino también para la creación de más centros de reinserción, tanto en el estatal como el federal, que seguro que esta situación se agravará porque con la probable desaparición del Fortaseg no habrá más recursos federales para programas de seguridad que tienen que ver con la parte de prevención como por la parte de investigación de los delitos, por supuesto también con la parte de la reinserción social esa es la visión integral de la seguridad”, dijo Alcántara Soria sobre la saturación con la que operan las cárceles en Guanajuato.

Correo público que los centros de reinserción en la entidad trabajan a más del 100% de su capacidad física, la infraestructura no es adecuada para los internos que se atienden en ellos. El exprocurador de Justicia de la entidad, dijo que la situación se complicará ante la ausencia de dinero federal para atender este rubro. A su vez provocará un incrementó en las estadísticas de delitos.

“No hay programas, no hay presupuesto para el año que entra al contrario se reduce o se eliminan fondos para esto, entonces así está el país desde hace tiempo, se está agravando en una suficiencia de espacios en centros de reinserción, ¿qué va a implicar? pues una mayor problemática interna en la conducción en la vida interna de los centros de reinserción con los graves riesgos tanto para los habitantes de los mismos, como para la población externa, porque ya sabemos que uno de los problemas que más incide en la población externa son los temas de extorsiones que fundamentalmente se hacen dentro de los Ceresos y Ceferesos”, dijo.

“Es lógico – el aumento de la población penitenciaria- si hay crecimiento de violencia y de delincuencia pues tiene que haber en consecuencia un aumentos por el trabajo, las actividades que realizan las autoridades que investigan los delitos y en su caso los jueces, tiene que haber un aumento de procesados, de sentenciados y de internos en los Ceresos”, apuntó.

Buena calificación

Pese a la sobrepoblación en cárceles guanajuatenses, la comisión de Derechos Humanos, calificó la atención que se brinda a los internos de centros penitenciarios estatales con indicadores que van desde los 7 hasta más de los 9 puntos. Para Alcántara Soria, ello es muestra de que las autoridades estatales encargadas de los Ceresos, realizan adecuadamente su labor.

“Las autoridades penitenciarias están haciendo bien su trabajo con todas las limitaciones”, finalizó.

Es una Violación de derechos humanos: Rosales

La legisladora de Morena, Magdalena Rosales Cruz señaló que la sobrepoblación en los Ceresos de Guanajuato es una problemática muy seria en virtud de que hay reos sentenciados que comparten espacios con las personas que aún están en proceso y que ni siquiera se ha demostrado su culpabilidad y esto representa un atentado a los derechos humanos de quienes están conviviendo con delincuentes incluso de alta peligrosidad. “Esta sobrepoblación ya vemos que es mucho más del 100%, rebasan 130% o 140% y esto implica condiciones mucho más adversas, se supone que son centros de Readaptación Social y lo que hay aquí es una escuela de la delincuencia al vivir en este hacinamiento y en estas condiciones en donde muchas veces es más caro que vivan fuera de la prisión para las familias que tengan que pagar cuotas para que tengan mejores condiciones dentro de la prisión y siempre hay personas que abusan de la situación frágil de los presos que aún no están sentenciados”, dijo.

La legisladora recordó que la iniciativa de Ley de Amnistía que presentó el Grupo Parlamentario de Morena en mayo pasado y la cual no ha entrado en análisis, ayudaría a disminuir la sobrepoblación que existe en estos Centros de Reinserción Social; “Esto ayudaría, liberaría esta situación de sobrepoblación y por otro lado tenemos esta situación de inseguridad en el estado en donde seguimos siendo el primer lugar en asesinatos dolosos y que si se lograra la captura de todos estos delincuentes, tendríamos que ver de qué manera el estado de Guanajuato puede responder en castigar a estos delincuentes”, concluyó.

Se requiere construir más dormitorios: Alcántar

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Rolando Alcántar destacó que aunque la vocación que tenía el Sistema Penitenciario era que a los menos posibles se les impusiera prisión preventiva, la presencia de altos índices delictivos en el estado y en todo el país, ha aumentado el número de detenidos y por consiguiente la capacidad se ve rebasada. Destacó que la sobrepoblación en nueve de los 10 Ceresos que hay en la entidad no ha sido impedimento para que año con año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) siga otorgando las mejores calificaciones en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria.

“Pero definitiva no hay más que una salida, la construcción de más dormitorios dentro de los Centros de Readaptación que todavía tienen posibilidad de albergar un área más o la construcción de nuevos edificios”, manifestó.

A decir del diputado aunque cada año se destinan recursos para el Sistema Penitenciario del Estado, en los últimos dos años no se han llevado a cabo construcción de nuevas áreas que implique el aumento de la capacidad de los Ceresos, sino que se reforzaron áreas de aduana y de ingreso. No obstante dijo que con mucho esfuerzo si se le podría destinar a la Secretaría de Seguridad mayor recurso para ampliar la capacidad de los Ceresos y que no comience a haber un hacinamiento denigrante.

“Algunos otros como el Cereso de Celaya que son instalaciones muy viejas, requieren mucho recurso para mantenimiento o actualización pero van como tres años que no se invierte en dormitorios y áreas que los engloban”, manifesto.