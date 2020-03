Presentan el programa de 460 años del Cristo Negro

Cuca Domínguez/Jessica de la Cruz

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández aseguró que en ninguno de los llamados que ha hecho al gobierno del estado para atender el tema de la seguridad ha tenido respuesta. Dijo que le hubiera gustado que este domingo y luego de los hechos ocurridos en el restaurante-bar ‘La Típica’, y como ha pasado en otros municipios, que los responsables de la seguridad del estado han acudido a respaldar a la autoridad municipal.

Adelantó que su gobierno ha atendido todos los requerimientos de las víctimas del atentado del citado negocio a dónde acuden las familias salmantinas a convivir.

“Por este hecho se afectó a cinco familias con decesos y a 21 con personas lesionadas; a las que se ha atendido a través de un conjunto de dependencias como DIF, Instituto de la Mujer, Seguridad Pública y Prevención, Desarrollo Social, entre otras y los acompañamos en trámites y apoyos diferentes, hasta que la propia familia lo decide, no somos mercenarios del dolor de la familia; además se les da apoyo psicológico cuando se requiere”, dijo.

Sobre la falta de respuesta del estado, dijo, “de nueva cuenta lo enfrentamos solos, porque no hubo ninguna respuesta de parte del estado, me hubiera gustado que al día siguiente algún secretario me hubiera dicho ‘no te preocupes, te vamos a apoyar, vamos a buscar una estrategia conjunta’, algo que yo hubiera podido informar en conjunto con ellos a la ciudadanía”, sostuvo.

Precisó que pese a ello, no dejará ni un solo momento de trabajar, incluso este lunes sostuvo reuniones para generar la estrategia; estamos en ese camino, Reiteró que no van a soltar de la mano ni a las familias afectadas, ni a los salmantinos que están sufriendo.

Luego precisó que el apoyo para atender el tema de la seguridad sólo ha llegado de la Federación, que desde el primer evento enviaron la Marina, que vino a bajar la incidencia delictiva, también llegaron de la Sedena, cuando no existía la Guardia Nacional. Hoy además, se tiene a esta área de seguridad y un área de inteligencia, policías federales y se está trabajando en un convenio con la Federación para que elementos federales se sumen a la Policía Municipal, precisó.

Además dijo que éste domingo tuvo la oportunidad de hablar con el subsecretario de gobernación quien tiene la instrucción de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para atender este pendiente que se tiene en materia de seguridad.

Beatriz Hernández Cruz alcaldesa de Salamanca externó que ante la petición que hizo para solicitar mayor apoyo en materia de seguridad para su municipio espera que muy pronto tenga respuesta sobre todo en la forma de operar y la estrategia de seguridad.

La alcaldesa comentó que es muy lamentable que atentados como el del pasado fin de semana se den en una zona familiar, con personas que presuntamente no tienen nada que ver. Por lo que espera que la Fiscalía General de Guanajuato, que es la instancia que lleva a cabo las investigaciones den un pro yo resultado, o sea que los presuntos culpables puedan actuar pronto.

A Hernández Cruz se le cuestionó si el apoyo que solicitó al gobierno del estado es porque realmente el gobierno del estado los ha dejado abandonados o el por qué se hace el llamado.

“No tengo mucho que decirles, ustedes se han dado cuenta a través de los sucesos que ha habido en Salamanca comparados con otros sucesos que ha habido en otros municipios. Hasta ahí podría hacer la reflexión. No quisiera politizar y seguiré pidiendo el apoyo a la seguridad de Salamanca”, externó la alcaldesa.

Beatriz Hernández explicó que a pesar del apoyo que ha llegado de la federación tanto de la Guardia Nacional como un grupo especializado en materia de inteligencia han dado resultados pero no como quisieran, ya que en enero aumentaron los delitos, pero en febrero y marzo bajaron los índices de homicidios dolosos o se tienen menores números pero no ha sido suficiente y menos cuando hay homicidios de alto impacto jamás se tendrá una ciudad tranquila.

“Este es el cuarto ataque, hace un año se presentó el ataque al bar La Playa, dónde quedaron 16 personas muertas. Y esperamos que la Fiscalía nos dé muy pronto los resultados. Después tenemos dos ataques más donde la sintonía es parecida. El sábado en la noche, esa tragedia salió completamente de los esquemas que de venían haciendo porque era un lugar público, familiar, y que cumple todos los requisitos de reglamento”, añadió.