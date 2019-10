Presentan el primer trailer de ‘Birds of Prey’

‘Harley Quinn’ encabeza al grupo de mujeres que se enfrentaran a nuevos villanos aunque de una manera muy escandalosa

México.- Este martes finalmente la nueva entrega del Universo de DC presentó su primer avance que nos da a conocer un poco de lo que va la historia protagonizada por Margot Robbie en la piel de ‘Harley Quinn’.

‘Birds of Prey, and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’, o bien, ‘Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn’ en español será el octavo del Universo Extendido de DC y será estrenado en 2020.

El personaje interpretado por Robbie acaparó la pantalla desde Escuadrón suicida y pronto se dieron a la tarea de hacer una película en solitario de la excéntrica Harley. De hecho fue la misma actriz que presentó el proyecto a Warner y además es productora del mismo una vez que el estudio dio luz verde a la cinta en mayo del 2016.

El recién revelado tráiler muestra a la villana como la líder del desequilibrado clan conformado por ‘Black Canary’ interpretado por Smollett-Bell y la cazadora ‘Huntress’ (Mary Elizabeth Winstead),

La película también está protagonizada por Rosie Pérez como ‘Renee Montoya’, Ella Jay Basco como ‘Cassandra Cain’, Chris Messina como ‘Victor Zsasz’ y Ewan McGregor como ‘Black Mask’.

La aparente colorida cinta ‘Birds of Prey’, comparte también algo de oscuridad, la cual se cierne justo debajo de la superficie para asegurar la clasificación R.

Esta producción dirigida por Cathy Yan, presenta a ‘Harley Quinn’ con un aspecto muy diferente del que tenía en Suicide Squad de 2016.

La película finalmente podrá verse en las salas de cine el 7 de febrero del próximo año.

Aves de Presa – Trailer oficial 1 ¡Emancipa ESTO! #AvesDePresa febrero 2020 en cines. Publicado por Warner Bros. Pictures en Martes, 1 de octubre de 2019

