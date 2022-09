El libro Alfareros y Ceramistas del Barrio de la Soledad celebra los 42 años de estas obras que han puesto en lo más alto a Guanajuato

Acámbaro.- La historia de la cerámica y la alfarería quedó plasmada en el libro ‘Alfareros y Ceramistas del Barrio de la Soledad’. En este, Don Mario García y Margarita Ramos relatan los 42 años del barro y las figuras que hasta el momento son consideradas uno de los patrimonios de Acámbaro.

Esta vez, lejos de reunirse para forma con sus manos mágicas, alguna pieza, los alfareros entregaron de forma gratuita el libro que representa los años de trabajo y el orgullo de la gente del Barrio de la Soledad, al ser ellos y su artesanía los que ponen en alto la ciudad.

El libro…

La obra toca temas como la introducción al Barrio de la Virgen de la Soledad, del Fray Salvador Rangel Mendoza. También, habla del ritual del barro, estilos y corrientes e indicios de la cooperativa.

Este también reconoce el esfuerzo de las mujeres, pues son ellas quienes mantuvieron y mantienen de pie el taller de alfarería desde su fundación.

Cuentan que a raíz de la iniciativa del Gobierno Federal Fonart en 1974, los promotores de este programa llegaron a uno de los más antiguos: La Soledad. Este, desde entonces, ya era un barrio cien por ciento alfarero con influencias del reino Purépecha y bases elementales de la Cultura Chupícuaro.

Habla la experiencia…

Margarita Ramos López, maestra artesana de la cooperativa de cerámica de alta temperatura, refirió que se siente muy orgullosa por trabajar en desde hace algunas décadas en este lugar.

“Desde que yo inicié a realizar mis primeras piezas de cerámica me enamoré de este bonito oficio, hasta la fecha ha sido lo mejor que me ha pasado. Durante todo este tiempo he aprendido a realizar una serie de piezas (…) e infinidad de figuras de ornato, entre otras”.

Por su parte, Don Mario García, indicó que ellos se comparan con los artistas plásticos que tienen grandes estudios.

“Lo bonito de esto es que nosotros como artesanos podemos compararnos con los artistas plásticos, aunque no tengamos grandes estudios. Una pieza artesanal, si usted le da los toques propios puede hacer una pieza artística y ahí es donde el artesano y el artista plástico hablamos el mismo idioma. Seguimos los mismos pasos y los mismos detalles a aplicar”.

