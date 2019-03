Presentan ‘detalles’ menores 170 unidades: Movilidad

Según el director de movilidad, de las 580 unidades que se revisarán, las 170 que ya observaron presentan sólo cuestiones de estética que no provocan peligro

Roberto Lira

Celaya.- Alrededor de 170 unidades de transporte público de diferentes empresas han sido revisados durante la revista mecánica, de los cuales la mayoría tienen observaciones menores que deben ser reparadas.

El director de Movilidad y Transporte Público, José Trinidad Martínez Soto, señaló que al corte del pasado viernes se han revisado 170 de las 580 unidades de transporte público, de éstas: 60 unidades pertenecen a Ómnibus, 20 de USB, 20 de Supacel y 18 de EVI, sin embargo todas cumplen con las medidas de seguridad y el funcionamiento de sus sistemas para que puedan circular.

El funcionario público dijo que hasta el momento no se han solicitado sacar de circulación ninguna de estas unidades ya que las observaciones no representan ningún riesgo para los usuarios, pues son de temas estéticos y de carrocería y no sobre reparaciones relevantes que no pueden esperar.

Las observaciones son por estética

Estas observaciones principalmente fueron en cuestiones de estética y carrocería, como cristales, asientos royos, pisos sin antiderrapantes y algunas fallas en el sistema de suspensión, las cuales deben ser reparadas en un máximo de 10 días.

En cuanto a los exámenes antidoping de los operadores dijo que uno dio positivo por cocaína, sin embargo están esperando la confirmación del uso de esta sustancia para determinar sanciones.

Martínez Soto explicó que la revista mecánica termina aproximadamente en un mes y después de la primera revisión se verifica que se hayan cubierto las observaciones que se hicieron y a partir de ahí se definen las unidades que no deben de circular de acuerdo con la inseguridad que refleje el no cumplimiento con las observaciones.

nd