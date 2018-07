Presentan dependencias sus informes al Ayuntamiento de Salamanca

Muchas otras dependencias ya habían entregado con antelación sus informes y por ello no hubo observaciones a los mismos; el alcalde interino Fuentes Serrato aprovechó a despedirse por todo el apoyo brindado

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Tres dependencias municipales y el sistema de agua potable de Salamanca, presentaron sus informes trimestrales a los integrantes del ayuntamiento dentro de la sexagésima séptima sesión ordinaria, además se despidió el alcalde interino José Miguel Fuentes Serrato de la administración municipal, aunque aún no hay fecha definida para el regreso del alcalde con licencia Antonio Arredondo Muñoz.

Sin que se dieran a conocer los contenidos de los informes del Sistema DIF Municipal, del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), del Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (INSADIS) y del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) al haber sido entregados con antelación a los ediles, no hubo observaciones sobre los mismos.

Sin embargo, el Presidente Municipal Interino, José Miguel Fuentes Serrato felicitó al titular del CMAPAS Herminio Torres Ajuria, por el trabajo que ha realizado al frente del organismo operador y que ha permitido contar con finanzas sanas, el trabajo administrativo y preventivo sobre el cuidado del agua.

“También el personal de CMAPAS estuvo al pié del cañón durante los cuatro días en que estuvimos alertas por la crecida del Río Laja y del Lerma, con la maquinaria y todo lo necesario para evitar una situación grave y que afectara a los ciudadanos, lo que afortunadamente no pasó”.

Se despide el alcalde con licencia

El alcalde Interino José Miguel Fuentes Serrato aprovechó el término de la sesión de ayuntamiento para despedirse de los ediles, directivos y empleados de la administración municipal, esto luego de que en próximas fechas se reincorporará el alcalde con licencia Antonio Arredondo Muñoz.

“Aún esteré unos días por aquí, solamente que quiero aprovechar para despedirme y agradecerles el apoyo que me brindaron durante estos meses, hoy se cierra un ciclo muy importante dentro del servicio público que inicié en el 2012 al haber sido director de servicios públicos municipales, después como Secretario del Ayuntamiento y ahora la oportunidad y confianza que me brindaron para estará al frente de la administración estos meses, me voy muy contento y satisfecho del trabajo que se logró en este tiempo”.

Cabe mencionar que José Miguel Fuentes Serrato renunció al cargo de Secretario de Ayuntamiento para su nombramiento como alcalde interino desde el pasado 17 de abril.

Dentro de la misma sesión de ayuntamiento se informó sobre la reincorporación de José Héctor Alfaro Montoya a la tesorería municipal, luego de haber estado de licencia.