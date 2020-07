Presentan denuncia por los 17 perros muertos

Roberto López

San Miguel de Allende.- El gobierno municipal interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por los 17 perros encontrados muertos en la comunidad de Pozos hace semana y media.

El alcalde, Luis Gerardo Sánchez, dijo que tras el hallazgo de los 17 perros, la dirección de Protección al Ambiente investigó que los perros no eran de Mineral de Pozos e incluso que no eran de San Luis de la Paz. Aseguró que algunos cuerpos estaban congelados, como si hubieran estado en un refrigerador y que algunos eran de raza. “Lo que pasó es que no los vinieron a tirar, porque en Mineral de Pozos hay muchas zonas que son baldías”.

Dijo que saben que no son perros del municipio porque nadie los ha reclamado ni reportado como extraviados. “De todos modos, la dirección de Protección al Ambiente levantó una denuncia ante el ministerio contra quien resulte responsable, con número de carpeta 68424, el pasado 27 de julio.

Señaló que lo primordial era preocuparse por un posible robo, porque lo primero que hacen es sacrificar a los perros que custodian las casas o propiedades, pero que eso no ha ocurrido.

Por otro lado habló del proyecto en el Centro de Control Animal. Planean que “en enero próximo, ya con el nuevo presupuesto, empezar el proyecto ejecutivo del nuevo edificio del Centro de Control Canino, que estimamos en 10 millones de pesos porque abarca una hectárea completa y lo pensamos hacer en etapas”.