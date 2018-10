Presentan cinco perfiles de directivos para sumarse a la administración

No se mencionaron nombres de los postulados o las dependencias a las que se integrarían, pero se indicó que se hará un análisis profundo de cada perfil para estar seguros de que son los adecuados para el puesto

Celaya.- Al menos cinco propuestas de directores de dependencias paramunicipales y centralizadas fueron presentadas a los miembros del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa Elvira Paniagua, sin mencionar las áreas o los perfiles propuestos, el regidor independiente Mauricio Hernández Mendoza señaló que éstos serán revisados y en su momento se tomará una decisión.

Aunque no mencionó nombres de los postulados o las dependencias a las que se integrarían, Hernández dijo que se hará un análisis profundo de cada perfil para estar seguros de que son los adecuados y que estas propuestas no estén hechas en función de ninguna otra causa que no sea el ejercicio correcto de las direcciones.

“De forma inédita el presidente en el poder no tiene mayoría en el Cabildo con su fracción y eso nos obliga a todos a ser mucho más responsables y me parece que la licenciada Elvira Paniagua lo ha entendido perfectamente bien y ha hecho propuestas que en principio atienden intereses diferentes a los que en ocasiones y de manera perversa se han atendido”, comentó.

Asimismo dijo que se ha solicitado que los perfiles que han sido presentados y los que se presentarán cumplan con al menos dos prioridades: capacidad y honestidad.

“Hemos pedido dos características fundamentales para recibir la propuesta, primero honestidad probada y segundo capacidad; Celaya no está para soportar más espontáneos”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Celaya indicó que en atención a los acuerdos que se han venido realizando con las fracciones y representaciones del Ayuntamiento se presentó una primera parte de los perfiles que dirigirían varias áreas del municipio, para que ellos pudieran evaluarlas y votarlas en su momento.

