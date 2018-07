Presentan campaña Dona Sueños, Dona Vida en el GIFF

La actriz Adriana Louvier exhortó en el Guanajuato International Film Festival a las nuevas generaciones a manifestar el deseo de donar sus órganos y los invita a darse de alta en la aplicación DONAPP

Redacción

San Miguel de Allende.- Adriana Louvier, actriz de Cine y Tv expresó la importancia que dentro de un Festival de Cine se trate el tema de la donación y estar en contacto con personas que necesitan un órgano es uno de los motivos por los cuales se ha interesado en sumarse a la causa. Durante la presentación de la campaña Dona Sueños, Dona Vida en el marco de la XXI edición del Guanajuato International Film Festival (GIFF) trascendió que en Guanajuato habitan un mil 500 mexicanos de los cerca de 14 mil que hoy necesitan un trasplante de riñón en México para poder seguir viviendo.

“Hay personas que viven este proceso y llevan meses esperando con la ilusión de poder salvar un familiar, y aunado a que he perdido hace poco a mi papá realmente nos damos cuenta que tenemos alma pero el cuerpo es un estuche, a mí personalmente me hubiera encantando que mi papá hubiera podido donar”.

Dentro de la parte social del GIFF 2018, Louvier resaltó que su misión es invitar a los jóvenes a manifestar ser donadores de órganos en la aplicación DONAPP sobre todo aquellas generaciones que están alejadas del tema.

“Hemos diseñado campañas como DONAPP para sumar a la donación esta asociación a Facebook y puede descargarse y se firma el deseo de ser donador”.

En México 14 mil personas esperan un riñón y en Guanajuato hay un mil 500 personas es decir más del 10 por ciento de la lista de espera nacional viven en el estado. Al mes 10 pacientes se suman a la lista de espera, son familias que se suman a una lista de espera que se mueve lento a pesar de los esfuerzos. Así como hoy se hace un llamado a la conciencia social de no contaminar y de decir no a la corrupción, también hoy se hace un llamado a la cultura de donación de órganos para que cuando “ese traje de la vida que uno lleva puesto ya no sirva, cederlo a otra persona”.

Dejar de manifiesto el deseo de ser donador de órganos permite a los familiares conocer la decisión de su ser querido al momento de encontrarse ante una muerte cerebral, esta decisión se refuerza con la asesoría de una red de coordinadores de órganos cercana y sensible.

El secretario de salud el Dr. Daniel Díaz Martínez resaltó el apoyo que el gobernador, Miguel Márquez Márquez, le ha dado durante estos seis años para que Guanajuato siga siendo punta de lanza en materia de donación de órganos.

“En Guanajuato tenemos la red de órganos más grande del país, nuestros hospitales tienen licencias sanitarias con calidad y capacitación que permite que esto sea posible”. Resaltó el trabajo de los diputados del Congreso del Estado porque han legislado para que los órganos de niños se priorice a niños como un tema de justicia.