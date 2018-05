Presentan al nuevo delegado de Sagarpa

A un mes de la salida de Víctor Hugo Pineda, se hizo la presentación oficial del titular

Daniel Moreno

Celaya.- Casi en el cierre de la administración federal, ayer fue presentado Pedro Tafoya García como nuevo delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Guanajuato.

Pedro Tafoya llega al relevo de Víctor Hugo Pineda Martínez, quien asumió funciones en diciembre del 2015 y dejó su cargo el mes pasado para contender por una senaduría por el Partido Verde, quien a su vez había relevado a María de Lourdes Acosta Amaya, quien sólo duró un año al sustituir a Silverio Rojas, quien inició el sexenio y estuvo al frente de la delegación como encargado de despacho por dos años.

No hay dinero para rastro TIF

El gobierno federal no tiene dinero para construir el nuevo rastro regional tipo TIF que el secretario de Agricultura en el país, José Luis Calzada, prometió en su visita a Celaya en marzo del 2017.

Así lo dio a conocer el nuevo delegado de la Sagarpa en Guanajuato, Pedro Tafoya García, quien explicó al momento no tener todos los detalles del proyecto por estar relacionándose con todos los temas de la delegación, pero dijo hasta donde ha indagado, el proyecto no está perdido ni descartado, pues el Municipio de Celaya ha presentado un terreno y el gobierno del estado mantiene firme el propósito de invertir en esta obra.

Por ello recordó que inicialmente el proyecto tendría un costo de 150 millones de pesos pero la obra ya se considera en un poco más, así insistió que no hay riesgo de cancelarla.