Presentan aficionados a Cota en el estadio León

El portero aseguró que en su nueva faceta con los verdes, buscara igualar lo que sucedió con Chivas

Pablo Ruiz

León.- Rodolfo Cota fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación de una forma peculiar, pues fueron algunos aficionados abonados quienes le dieron el mensaje de bienvenida al arquero ex de Chivas.

La directiva del Club León rompió con los esquemas; 12 aficionados del equipo fueron quienes presentaron al portero ante los medios de comunicación. Un aficionado fue quien tomó el micrófono y le hizo saber del compromiso que representará su llegada al cuadro felino, pues la dirigencia consideró que no había mejor mensaje hacia el refuerzo ‘bomba’ de la Fiera, que el de un verdadero aficionado.

“Quiero darles las gracias a los aficionados por el recibimiento, no me lo esperaba y es obvio que lo más importante de todo siempre va ser la afición y el hecho de que me dieran esta presentación lo valoro mucho y espero que podamos rendirles cuentas para que estén contentos”, declaró.

El arquero aseguró que trabajará para conseguir cosas importantes en su nuevo club, por lo que el compromiso estará fijado en entregarse por sus nuevos colores.

Cota aseguró que en su nueva faceta con los verdes, buscara igualar lo que sucedió con Chivas, por lo que se dijo tranquilo y satisfecho después de haber terminado esa etapa, para ahora emprender un nuevo reto con la casaca esmeralda.

“Vengo a aportar, siempre lo he hecho en todos los equipos, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, siempre para el bien del equipo y estoy muy contento por la nueva oportunidad que me brindan en mi carrera con una gran institución como la es León”, dijo Rodolfo.

Así mismo, el sinaloense compartió que el hecho de haber salido de Chivas no significa que su llegada a León haya sido un retroceso, pues nunca se planteó cuál equipo es más grande, y en lo único que piensa es en una nueva oportunidad en su carrera al saber que siempre perteneció a Grupo Pachuca.

“No la pensé a la hora de venir, hay decisiones que uno debe tomar, no soy un arquero joven y hay que ser realistas. En México me siento muy contento y desde que me habló Jesús Martínez para esta oportunidad no lo dudé y no tenía ni porque pensar si León es menos o más que Chivas, simplemente quise venir acá”, añadió.

Una oportunidad más en su vida es cómo ve Cota su llegada al conjunto felino, por lo que espera desde ya fijarse nuevas metas y compromisos, ante la competencia tan intensa que se avecina con William Yarbrough y Felipe Rodríguez.

Rodolfo Cota estará vinculado con los verdes por cuatro años, es decir, el resto de su carrera como profesional.

RC