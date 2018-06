Presenta PVEM nueva candidata para presidencia

Rita Navarro Razo es la nueva candidata del Partido Verde Ecologista para la presidencia de Salamanca, ella asegura ser una ciudadana común decidida a trabajar

Cuca Domínguez

Salamanca.- A 15 días de la elección, presenta el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Rita Navarro Razo, como candidata a presidenta municipal, luego de que María Granados renunció a la candidatura.

Arropada por la dirigente local Mónica Torres y los candidatos a diputado local Rogelio Gutiérrez Arredondo y federal Felipe Aguinaco González, la nueva candidata a la alcaldía, quien es empresaria y ama de casa, se dijo comprometida para seguir trabajando por los salmantinos, segura de que obtendrán el triunfo éste 1º de julio, luego de que la ciudadanía les ha hecho llegar el hartazgo en el que se encuentran con los actuales gobiernos.

La candidata dijo que es una ciudadana común, salmantina de origen, decidida a trabajar para sacar del estancamiento en el que está el municipio, “en estos días de campaña me he encontrado un campo abandonado, las comunidades están rezagadas, estoy segura que se podrá brindar mucho a los salmantinos. Nunca he participado en política, me he dedicado a la atención de mi familia y mis negocios; decidí apoyar este proyecto que dejó la anterior candidata, para que termine con un triunfo”, dijo.

Sobre si está llegando tarde al proyecto luego de que faltan 15 días para la elección, dijo que nada tiene que ver, “trabajaré fuerte, día y noche en la campaña, la planilla sigue completa, sigue trabajando, bien desde el inicio de la campaña hasta ahorita, retomó la campaña con mucha fuerza, éste es el momento en el que más nos empujamos para salir adelante. Vengo a impulsar las mismas propuesta que el PVEM tiene para Salamanca, obviamente lo más importante y lo que más nos aqueja a los salmantinos es la situación; no son propuestas sacadas de la manga, hemos escuchado a la gente, por ello se atenderán los temas ambientales, de seguridad, infraestructura en general”, dijo.

La candidata aseguró que no se siente en desventaja por apenas llegar a la candidatura. “Para mí, los momentos difíciles como para cualquier, es cuando más ganas hay que echarle y eso hemos estado haciendo”, precisó.

Por su parte el candidato a diputado local, por el distrito XIV, Rogelio Gutiérrez dio a conocer que están trabajando a gusto. El equipo sigue completo, integrado, la planilla sigue trabajando atendiendo a la población que refleja un descontento generalizado por falta de apoyos reales, el que se entreguen animales de traspatio o para comer no lo es todo y menos cuando los delegados los acaparan y solo los distribuyen entre sus familiares y allegados.

Por su parte, Felipe Aguinaco, candidato a diputado federal, dijo que hay confianza en que el PVEM gane el 1º de julio, “hay descontento entre la gente con el partido en el poder, hemos sido muy bien recibidos, en todos los lugares donde hemos llegado y seguro que tendremos la mejor oportunidad para ganar las próximas elecciones”.

*EZM