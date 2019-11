Presenta Israel Cabrera Barrón su primer informe de actividades

El diputado local del PVEM destacó la aprobación del aumento de penas del maltrato animal y la prohibición de peleas de perros, así como iniciativas que están por aprobarse

Guanajuato.- Al rendir su primer informe de actividades, Israel Cabrera Barrón, diputado del PVEM destacó que durante un año ha presentado un total de 18 iniciativas y 9 puntos de acuerdo ante el pleno del Congreso local.

En un informe sencillo, Israel Cabrera destacó la aprobación del aumento de penas del maltrato animal y la prohibición de peleas de perros, las cuales dijo, también generan un beneficio social “estamos evitando situaciones de riesgo social en donde se pudiera generar compromisos de apuestas y después se viene el que no me pagó, sacó la pistola, lo golpeó, etcétera”.

Resaltó la aprobación de una reforma para dar incentivos fiscales y económicos para incrementar el uso de autos híbridos en el estado; señaló que a la fecha en la entidad solo se utilizan alrededor de mil 800 vehículos de este tipo.

Entre las iniciativas presentadas y pendientes por aprobar se encuentra la modificación a la Constitución para que el estado se haga responsable del confinamiento, aprovechamiento y reciclado de la basura en virtud de que los municipios han demostrado que han sido rebasados.

Refirió que “desde el año 2003 he seguido el desarrollo de los rellenos sanitarios en el estado de Guanajuato y créanlo que la situación del 2003 ahora no es igual, está peor, es decir se ha metido cantidades de dinero a los tiraderos a cielo abierto y los resultados que hemos visto no son los que estamos esperando”.

Manifestó que en este año ha recorrido, 30 rellenos sanitarios y ninguno cumple con la norma 083.

Israel Cabrera destacó su contribución en la recién aprobada Ley para la Protección de las Abejas y Desarrollo Apícola.

“Así de sencillo, así de concreto es el informe que yo estoy presentando, yo sé que a lo mejor algunos esperan discursos más profundos, más largos, más avanzados y más protocolarios, pero la realidad es que yo prefería de cierta manera tener este acercamiento con ustedes, e invitarlos a que den seguimiento a los que se está trabajando en el Congreso para que nos ayuden a incidir y a cambiar la vida de los ciudadanos”.

Al informe acudieron funcionarios emanados del PVEM y militantes, también estuvo por unos minutos el alcalde Alejandro Saldaña quien se retiró por un contratiempo.

