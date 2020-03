Presenta Guanajuato una ‘disminución’ de 75% de feminicidios

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – El diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, afirmó que la determinación o no que de que haya un aislamiento total respecto a la crisis por coronavirus será tomada en relación con los casos y el nivel de contagio que se tenga.

Al declararse la fase II de la epidemia, lo que quiere decir que ya hay contagios comunitarios, el legislador y presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado señaló que dependiendo del comportamiento se tendrán que intensificar las medidas.

Al cuestionarlo sobre la posibilidad de prohibir a los ciudadanos a salir de su casa, el legislador manifestó lo siguiente: “en este momento no se está considerando el decretar la cuarentena general o el aislamiento general de la población, se está invitando a que las actividades no sustantivas sean las que paren, pero hay que cuidar la parte económica porque el país podría entrar en un tema delicado. Pero no está supeditado una cosa con la otra, en el momento que se detecte y así lo han venido haciendo las autoridades sanitarias, en el momento en que se detecte una medida extrema como esa, se tendrá que tomar”.

Hasta el mediodía de este miércoles había 19 casos confirmados de los cuales 15 se detectaron en León y un total de 94 casos en investigación.

Por otra parte, luego de que el antiguo Hospital General de León fue habilitado para atender a pacientes con coronavirus, Raúl Márquez Albo afirmó que con esto se comprueba que el nosocomio cuenta con una infraestructura “perfectamente funcional”.

Comentó: “Dijo mi abuelita, se los dije, yo no quiero hacer un asunto político, pero ese edificio tiene una infraestructura perfectamente funcional, la prueba está que en un día lo echaron a andar y le metieron 3 millones de pesos”.

Mencionó que el gobierno del estado podría reactivar este nosocomio con la asignación de recursos propios a través de ahorros o recortando recursos a diversas áreas como la Coordinación de Comunicación Social del Estado que este año ejercerá alrededor de 200 millones de pesos.

G.R