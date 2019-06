Presenta CCEL observaciones a la figura del City Manager

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León comentó que cuando se llegue el momento de que el Ayuntamiento elija al perfil que sea el correcto para el puesto

Jessica de la Cruz

León.- José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), informó que presentaron algunas observaciones para la figura del City Manager, entre ellas, el periodo que se debería de reelegir o en todo caso votar, y que si existe otra persona más además Arturo Durán Miranda, se analizara su perfil.

Lo más seguro es que se analice la parte técnica, capacidad y experiencia, porque sí es Arturo Durán Miranda, qué bueno, y si existe alguien más, también se tendrá que hacer este análisis”. José Arturo Sánchez Castellanos, Presidente del CCEL

Sánchez Castellanos comentó que cuando se llegue el momento de que el Ayuntamiento elija al perfil que sea el correcto, “lo más seguro es que se analice la parte técnica, capacidad y experiencia, porque sí es Arturo Durán Miranda, qué bueno, y si existe alguien más, también se tendrá que hacer este análisis”.

Fueron tres las observaciones que se hicieron en esta mesa de trabajo para analizar el proceso del City Manager; la primera de ellas era el de la periodicidad, que no esté ligada a los tiempos políticos, que no sea una renovación ni cada tres ni seis años, que sea un periodo ya sea de cuatro años o quizás, que no se renueve, y que se dé una continuidad, “porque se supone que debe de ser una persona que no esté ligada a un partido político y tenga la capacidad de trabajar con todas las direcciones del municipio”, explicó el empresario leonés.

La segunda, que la curva de aprendizaje sea una sola vez, para que después tenga la capacidad de asumir sus responsabilidades y su periodo de trabajo se realice a lo largo de las diferentes administraciones municipales.

Y la última, la jerarquía, porque la ley orgánica del Ayuntamiento señala cuáles son, “y es importante dejar en claro desde un principio los niveles de jerarquía que estarán a su cargo, así como la importancia de este mismo”, indicó el líder empresarial.