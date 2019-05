Presenta Cannes una edición de alto nivel con muchos premios latinos

En los intensos 10 días de crítica, cine y alfombras rojas se vivieron todo tipo de emociones; la tragicomedia surcoreana ‘Parásito’, de Bong Joon-ho fue la gran triunfadora del Festival

Francia.- El Festival de Cannes finalizó este sábado pasado con la atribución de la Palma de Oro a la tragicomedia surcoreana ‘Parásito’, de Bong Joon-ho, no obstante en los 10 días de su desarrollo hubo altibajos, sorpresas, premios y agridulces. Entonces, ¿Cuál es el balance de esta 72ª edición? Aquí te lo contamos:

Alto nivel

“La selección de este año fue increíble, con directores icónicos, fuertes, y con nuevas voces del mundo entero”, declaró el sábado el presidente del jurado, el mexicano Alejandro González Iñárritu, en alusión a las 21 películas en lista por la Palma de Oro.

La prensa y los festivaleros coincidieron. “Fue un año excelente en Cannes”, subrayó el crítico del diario británico The Guardian, Peter Bradshaw: “hubo buenos trabajos no sólo por parte de los veteranos cineastas ya consagrados en la historia del festival, sino también de jóvenes y debutantes”.

Mientras que el francés Le Monde subrayó: “la migraña del jurado” a la hora de elegir el ganador de la Palma de Oro de este año.

Entre los directores más reputados: Pedro Almodóvar, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, Ken Loach, Terrence Malick, Marco Bellocchio y Quentin Tarantino, no defraudaron; a la vez que hubo gratas sorpresas por parte de noveles como el francés Ladj Ly y la franco-senegalesa Mati Diop, ambos recompensados.

La maldición de Almodóvar

Almodóvar volvió a quedarse por sexta vez sin la Palma de Oro, pese a que su autobiográfica ‘Dolor y gloria’ era la favorita de la crítica junto a ‘Parásito’.

En tanto, el protagonista de ‘Dolor y gloria’, Antonio Banderas, que encarna a un veterano director en plena crisis de creatividad, fue recompensado con el premio a la mejor interpretación masculina sin esconder una cierta amargura porque su mentor no fuera premiado.

El palmarés también debió decepcionar a Tarantino y Malick con sus respectivos filmes: ‘Érase una vez en Hollywood’, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, y ‘Una vida oculta’, ambientada en la Segunda Guerra Mundial; que se quedaron fuera.

¿Y las mujeres?

Hace 26 años, Jane Campion obtuvo la primera y única Palma de Oro para una mujer con ‘El piano’, mano a mano con Chen Kaige.

En esta edición, de los cuatro filmes en competición dirigidos por mujeres, tres integraron el palmarés: Diop ganó el Gran Premio (el segundo en importancia) con ‘Atlántico’, una fábula ambientada en Dakar con un trasfondo social sobre el drama de los migrantes.

Mientras que la francesa Céline Sciamma se llevó la distinción al mejor guión con ‘Retrato de una mujer en llamas’; y en el caso de la austriaca Jessica Hausner, el galardón fue para la protagonista de su ‘Little Joe’, la angloestadounidense Emily Beecham.

La última directora en haber obtenido el Gran Premio fue la italiana Alice Rohrwacher en 2014 con ‘Las maravillas’, quien este año formaba parte del jurado.

Ganadores latinos

El brasileño Kleber Mendonça Filho había sido el último director latinoamericano en liza por la Palma de Oro, en 2016, con ‘Aquarius’. Este año, regresó con ‘Bacurau’, codirigido con Juliano Dornelles. La cinta ganó el premio del Jurado tras la reñida disputa con la francesa ‘Los miserables’, de Ly.

En la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del Festival, se impuso otra cinta brasileña: ‘La vida invisible de Eurídice Gusmao’, de Karim Ainouz.

Por otra parte, Guatemala hizo historia en su primera participación en el Festival, con ‘Nuestras madres’, de César Díaz, que se llevó el premio a la mejor ópera prima, además de una distinción en la Semana de la Crítica, donde competía.

El director chileno Patricio Guzmán ganó el Ojo de Oro al mejor documental por ‘La cordillera de los sueños’, premio que compartió con la cinta siria ‘Para Sama’.

Argentina obtuvo una mención especial por el cortometraje de Agustina San Martín, ‘Monstruo Dios’.

Además de Latinoamérica, España también triunfó con el galardón al mejor actor para Antonio Banderas y en Una Cierta Mirada fueron recompensados con el premio del jurado ‘O que arde’ de Oliver Laxe, y con el premio especial del jurado ‘Liberté’, de Albert Serra.

México también brilla en Cannes

México brilló en la Ceremonia de clausura del Cannes, no sólo por la presencia de Iñárritu como presidente del jurado, sino que Gael también estuvo en el escenario para presentar la Palma de Oro por Mejor guión para la cinta ‘Portrait of a lady on fire’ de Céline Sciamma.

El actor mexicano lanzó la siguiente frase: “A veces sólo se necesita una palabra para ponerle el título a una película, pero generalmente se necesitan muchas palabras para escribir un guión. Compañero, hermano, señor presidente, por favor ¿me podría decir quién ganó el Mejor guión?”, dijo el mexicano hablando en español.

Cabe mencionar que García Bernal también participa con un cameo en el filme ‘It must be heaven’, del director palestino Elia Suleiman, que se hizo con la Mención Especial del Jurado.