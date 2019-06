Presenta Caixinha su plan de trabajo para el Apertura 2019

El estratega dice que aún podría haber fichajes o bajas en el plantel y elogió el trabajo de los primeros entrenamientos con el equipo

Ciudad de México.- Después de asegurar tres refuerzos para el Apertura 2019, Juan Escobar, Guillermo Fernández y Ángel Orelien —este último para el equipo sub 20—, el entrenador del Cruz Azul aseguró que, durante este lapso de mercado de fichajes, todo puede suceder.

“Existen transacciones de jugadores de la Liga MX hasta el 15 de julio y, del extranjero, hasta el 15 de septiembre, por lo que no voy a decir que la plantilla está cerrada porque no se sabe. Si sale algo interesante para nosotros o para cualquier equipo, estoy seguro que puede hacerse [una negociación]”, dijo el portugués durante la presentación del programa para el Apertura 2019.

Caixinha comentó que el plantel para el torneo que arranca en poco más de un mes es el más completo desde que llegó a La Noria, con un par de jugadores por cada posición, bajo un esquema táctico de 4-3-3.

Los dos primeros refuerzos, Escobar y Fernández, cubren espacios en la línea defensiva y de mediocampo, respectivamente; el tercer fichaje podría llegar para fortalecer el eje del ataque, aunque el lusitano no quiso especificar si llegará alguien más o no. El técnico enfatizó que, en caso de firmar a otro futbolista, tendría que ser pronto porque no quiere arrancar el certamen sin tener el equipo completo.

El portugués habló muy bien de los nuevos cementeros. ‘Pol’ Fernández ya se encuentra con el grupo en los trabajos de pretemporada, mientras que el zaguero, a quien todavía no conoce y su único contacto ha sido por mensajes de Whatsapp, disputa la Copa América con la selección de Paraguay.

Desde la llegada de Ricardo Peláez como director deportivo cementero, el club se ha reforzado puntualmente, con semanas de anticipación al arranque de un nuevo torneo. Caixinha es preciso al solicitar un futbolista porque sabe lo que quiere. “El perfil debe ser el mismo de un jugador de Cruz Azul: con calidad, mentalidad, fuerte y con ambición de ganar. Debe de saber a dónde viene y a lo que viene”.

