Presenta AMLO el Programa de la Zona Libre en la Frontera Norte

El mandatario consideró que al país le faltaba un buen gobierno para convertirse en una potencia, pues México tiene un gran potencial económico, riquezas naturales y un pueblo trabajador

Agencias

Tijuana.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte del país, que impulsará el desarrollo económico de la región y enfatizó que se trabajará para no permitir la evasión fiscal en la zona.

En el acto, en el que estuvo acompañado por la secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, el mandatario señaló que algunas voces que se oponían a este programa advertían una disminución en la recaudación en la región, pero aseguró que por el contrario, se logrará un crecimiento económico en esa zona.

“Yo no creo que se vaya a dejar de recaudar esa cantidad, yo creo que sí, al principio vamos a tener que apoyar y que va a ser estímulo fiscal, pero a mediano y largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza del tres, al cinco, el seis por ciento y eso va a significar más ingresos, más trabajo, más bienestar y más recaudación para la Hacienda Pública”, indicó.

En el acto, al que acudió también el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el Ejecutivo federal sostuvo que en el gobierno actual se fortalece el Estado de derecho, por lo que “ya cambiaron las cosas, todos vamos a actuar con rectitud, todos nos vamos a portar bien, no va a ver facturaciones falsas, no se va a permitir la evasión fiscal, vamos a estar cuidando para que no se den estas irregularidades”.

López Obrador detalló que se tomó la decisión de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ocho por ciento y explicó que el trasladar esa disminución en beneficio del consumidor, “dependen del mercado, pero ya el hecho de que empresarios, comerciantes, todos los que pagan IVA no tengan que pagar 16 sino ocho por ciento ya es un beneficio, esto de una u otra manera se tiene que reflejar en mejoras al consumidor final”.

Al recordar que también se dará una reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) señaló que otra ventaja es que “podamos mantener los mismos precios de combustible aquí en Tijuana que en California; que se homologuen los precios de gasolinas, diésel, gas, luz, que cueste lo mismo y que se haga realidad, ya está acordado”.

Asimismo, López Obrador llamó a empresarios e inversionistas a contribuir en el cumplimiento al aumento salarial en esta región, “si van a tener menos impuestos, insumos más baratos; pues sí se puede sin que haya desequilibrios aumentar el salario mínimo, en este caso al doble, 177 pesos es el nuevo salario en la frontera, eso ayuda mucho”.

En ese sentido, destacó que “se requiere el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales; queremos empresarios, inversionistas, como los que hay aquí en Baja California, en Tijuana, con dimensión social, con dimensión cívica y lo han demostrado”.

El mandatario federal abundó, acompañado también por el responsable de los programas de estímulos para la franja fronteriza, Pedro Romero Torres- Torrija, que este programa se evaluará cada tres meses, por lo que adelantó que volverá a la entidad y se buscará que en el próximo encuentro se realice la evaluación mediante una participación directa y un diálogo con los diferentes actores.

Por otra parte, López Obrador se refirió al robo de combustible que llegó a representar 60 mil millones de pesos al año y aseguró que eso se permitía desde hace 19 años.

“Son intereses creados muy poderosos, nada más que al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie, ahora hay Estado de derecho, ya no hay Estado de chueco, entonces están ahí presionando, pesando que nos van a vencer; que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia”, advirtió.

Además López Obrador ratificó su apoyo al gobernador de la entidad, “por eso yo celebro que esté aquí expresando su decisión de ayudar y de trabajar juntos, el gobernador de Baja California, que siempre va a ser respetado por el gobierno federal, apoyado”.

*EZM