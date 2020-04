Presenta Alcalde de Purísima del Rincón programa de apoyo alimentario

Yordi Buclón

Ocampo.- Luego que un hombre presentará una enfermedad respiratoria con síntomas de Coronavirus en el municipio de Ocampo, inmediatamente fue trasladado por sus familiares a recibir atención médica a la ciudad de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, sin embargo, a los pocos días después falleció.

Durante ese periodo, de no más de una semana, el hombre quien residía en la comunidad rural del 20 de Noviembre fue llevado al estado jalisciense dónde estuvo internado por presentar problemas respiratorios, lugar donde fue aislado de los demás pacientes para evitar contagios de ser el caso.

Según declaraciones de habitantes del lugar, el hombre fumaba en exceso, lo cual fuera causal de su enfermedad en los pulmones hasta decaer y terminar hospitalizado para luego perder la batalla y fallecer a causas de una enfermedad respiratoria.

Sin embargo, el acta de defunción del ahora finado indica que las causas de su fallecimiento fueron por haber sufrido: a) insuficiencia respiratoria, b) neumonía atípica o no especificada, c) Probable 2019 NCovi (Covid-19) (Cor pulmonale) enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada.

Ante la incertidumbre ciudadana, los ocampense refieren que en su municipio no se han tomado las medidas necesarias para evitar este tipo de contagios que se están viviendo en la zona con dicha pandemia, asimismo, a pesar de las circunstancias, la presidencia en su página de Facebook asegura que no existen casos de infección en este municipio al no aparecer en la página web de la secretaría de salud del estado de Guanajuato.

