Critican Bordo Grande en Tenango el Nuevo

Desde junio del 2016, autoridades de los tres niveles de gobierno entregaron la rehabilitación de la cortina del Bordo Grande, ubicado en Tenango el Nuevo en el municipio de Apaseo el Grande. A pesar de esta obra, desde entonces el embalse no se ha vuelto a llenar a su máxima capacidad, criticaron los agricultores.

Luego de dos años de sequía durante el 2021, el Bordo Grande volvió a recuperar niveles, pero no al 100% y estos se debe a diversos factores pues hay evaporación, filtraciones, desperdicio, apertura de corinas pro personas ajenas y sin autorización y sobre todo azolve en este vaso captador.

Según Rubén, uno de los usuarios, señaló que la capacidad estimada del Bordo Grande es de casi 6 millones de metros cúbicos pero con el azolve de los últimos años y especialmente desde que se rehabilitó la cortina solo se logran captar unos 2 millones de metros cúbicos, de allí unos 66 usuarios riegan cerca de 200 hectáreas pero como en esta ocasión a pesar de haber almacenado buen cantidad en septiembre pasado el agua se acabó hace unas dos semanas y no se tiene agua para el ciclo primavera-verano.

Antonio, otro de los usuarios, reconoció que no hay tecnificación, pues lo campesinos que usan el líquido de este lugar no tienen solvencia para tecnificar y ahorrar el agua por lo que se desperdicia mucha en la conducción, así que en los últimos tiempos la producción se ha sacado al final del año con el agua del bordo, para inicio del año con agua de pozo y para mediados con el temporal, pero no todos tienen las posibilidades de usar agua de pozo y algunos han abandonado sus parcelas.

Los campesinos han cementado que han ideado diferentes planes para recuperar la capacidad de esta presa ya sea desazolvar, elevar unos 2 metros el nivel de la cortina o tecnificar, pero para eso se requiere del apoyo de las autoridades.