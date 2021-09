Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las presas de la ciudad ya están al 100% de su capacidad. Sin embargo, no representan un riesgo en este momento, en virtud que los vertederos están abiertos. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, luego que por la mañana se llevó a cabo un recorrido por todos los embalses.

El funcionario municipal manifestó que las lluvias intensas registradas en la capital permitieron que las presas El Realejo —ubicada en Mineral de la Luz—, Peralillo —en la Sierra de Santa Rosa—, Peregrina y la presa de El Conejo —en el Mineral del Cedro— hayan alcanzado su máxima capacidad; al igual que La Soledad, La Esperanza y Mata que abastecen a la ciudad.

“Estamos monitoreando diario. Todo el día hay una coordinación con el Simapag, Protección Civil y Policía Ambiental, (quienes) están revisando. La información que traemos es que todas las presas están al 100% (…) todas están por los vertederos, dándose la salida del agua. En la Presa de la Olla está la compuerta abierta, San Renovato también está desfogando y la Presa de Los Santos, aunque es más pequeña, se está desfogando”.

Ugalde reiteró que por el momento se descartan riesgos, no obstante, el monitoreo a los embalses continuará en virtud de los pronósticos sobre que continuarán las lluvias al menos hasta octubre: “estamos monitoreando no solamente cuando está cayendo la lluvia como tal, sino en este caso que en gran parte del municipio que no está lloviendo”.

Pide no meterse a nadar

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que se continúa haciendo un llamando a la ciudadanía para que eviten meterse a nadar a los embalses.

“No es tanto que te puedas meter a un bordo, pero sabemos que en la parte alta, en cualquier punto con las lluvias, llega a soltarse toda la corriente, que lleva más agua y puede darse algún accidente. (…) Entonces la recomendación a la ciudadanía en este momento es no meterse a nadar, porque no sabemos el cúmulo de agua que pueda venir de la parte de arriba”.

