Presa Ignacio Allende registra un nivel de almacenamiento del 23 %

Luz Zárate

San Miguel De Allende.- En toda una década, la Presa Ignacio Allende jamás había tenido tan poco almacenaje de agua, actualmente va a un 23 % de su capacidad.

Según datos del Sistema Nacional de Información del Agua, en el Monitoreo de las Principales Presas de México, la presa ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, tiene un nivel de almacenamiento máximo ordinario equivalente a los 125 millones de metros cúbicos, sin embargo hoy lleva 28.4 millones de metros cúbicos, que equivale al 23 % del almacenamiento total en el rango ordinario.

Cabe recordar que, en el 2018, la presa Ignacio Allende estuvo a punto de desbordarse por lo que la desfogaron por la gran cantidad de agua que tenía, lo que provocó la inundación de varias comunidades de la zona sur de Celaya y de Comonfort, incluso de la planta automotriz Honda, que tuvo que parar labores varias semanas.

En el 2019, la sequía generó que su almacenaje fuera de los más bajos de los últimos años, pero en la actualidad el nivel ha descendido aún más.

La poca agua que lleva la presa ha causado asombro y preocupación en los vecinos de las comunidades aledañas, pues hacía muchos años que no la apreciaban con tan poca agua y temen que no haya suficiente para los ciclos agrícolas. Mientras que en las comunidades de la zona sur de Celaya agradecen que no lleve demasiada agua, pues cada año se inundan o encharcan cuando desfogan agua de esta presa.

Por lo pronto, se espera que en julio, agosto y septiembre llueva lo suficiente, pues en el 2019 cayeron unos 550 milímetros de lluvia, cuando el promedio mínimo anual era de 600 milímetros, lo cual hizo que los productores reservaran su agua de riego.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Antonio Güereca Pérez, destacó que la temporada de lluvias comenzó el pasado 15 de mayo y termina el 30 de noviembre, por lo que se espera que con las lluvias de los siguientes meses aumente el nivel de las presas de Guanajuato.

“El nivel de almacenamiento máximo ordinario de la Presa Ignacio Allende máximo ordinario equivale a los 125 millones de almacenamiento, hoy tiene 28.2 millones de metros cúbicos. Eso significa que está baja, yo esperaría que las lluvias de julio, agosto, septiembre sean suficientes para que se llenen nuestras presas y de esa manera poder garantizar el ciclo agrícola y el consumo humano, comercial y agroindustrial”, señaló.

El funcionario destacó que siempre es mejor que llueva para el abastecimiento de agua en todo el territorio estatal, la recarga de los mantos freáticos y que no se presente una sequía como hace varios años.