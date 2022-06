El relleno sanitario de Dolores ya tiene nueva geo membrana, además ahora reparan instalación eléctrica, por lo que en breve funcionará

Roberto López Arrieta

Dolores Hidalgo.- En breve funcionará el nuevo relleno sanitario; ya se instaló la geo membrana y se está reparando la instalación eléctrica. Así lo informó el alcalde Adrián Hernández Alejandri, quien anunció que habrá multas para quienes no se ordenen con el tratamiento de la basura.

“Cada vez generamos más basura y eso no deja que seamos eficientes en el proceso de recolección y en mantener limpio el municipio. Estamos próximos a adquirir nuevo equipo de recolección y el que ya tenemos vamos a ver cómo los mandamos a comunidades donde hoy tenemos sobre carga de basura”, dijo el presidente municipal tras ser cuestionado sobre el tema de la basura en las calles de la ciudad.

Abundó “con la agroindustria, que son generadores de basura. Traemos un proyecto con ellos donde los delegados van a participar, son 546 comunidades que generan mucha basura todos los días. Si no sumamos voluntades va a ser muy difícil tener una ciudad limpia y ordenada”.

Hernández Alejandro anunció que ya está por terminar el jurídico el tema que encargó, sobre sanciones, “para ya aplicar mano dura. Esto nos va a ayudar a comprar más equipo de recolección, porque así como vemos que no tenemos orden, va a generar más recursos al municipio”, confesó.

El alcalde dijo que el nuevo relleno sanitario ya tiene la geo membrana reparada, “que nos habían dejado rota. No había malla ciclónica, transformador y la báscula estaba descompuesta. Estamos haciendo la última asignación para que éste año ya funcione esa celda para cumplir con la operación; ya tenemos el recurso y ya se va a aplicar”, anunció.

Enfatizó que el problema de la basura no se va a poder solucionar si la ciudadanía no pone de su parte, si no saca la basura hasta que vaya a pasar el camión recolector y si no deja de tirar la basura donde no se debe.

