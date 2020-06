Preparan reapertura de templos para dar misas

Roberto Lira

Celaya.- La iglesia católica preparará a partir de esta semana la reapertura de los templos y la celebración de misas con asistencia de feligreses, esta podría darse en menos de un mes.

El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, informó que ya se tiene listo un protocolo de actuación para la reapertura de los templos, el cual ya lo tienen los sacerdotes para que vayan trabajando en la preparación de las iglesias y se garantice la salud de los asistentes.

“Que se haga ordenadamente, y si abren va a pasar lo que se hizo en Irapuato, que no calcularon y la gente ahí va, sobre todo los ancianitos que ya tienen ganas de que ya; entonces tienen que preparase equipos que vayan arreglando bien el lugar. Hoy saldrá para los párrocos para que vayan aplicando el protocolo, al final será la apertura conforme a lo que digan las autoridades”.

Explicó que estos lineamientos contemplan integrar un equipo de personas que se encargarán de recibir a las personas en la entrada de los templos para tomar la temperatura de los asistentes, que verifique cuántas personas podrán entrar a cada iglesia, así como desinfectar los espacios entre cada celebración.

Castillo Plascencia resaltó que la apertura de los templos debe hacerse de manera responsable y sobre todo con la participación de la comunidad.

“A mí se me hace no correcto, no responsable el abrir, así como salieron todos y no los podemos controlar y todavía andan por la calle sin cubrebocas… no se sujetan, vamos a decir pueden venir tantos al ratito va a estar que se metieron a la fuerza mucha gente y sobre todo de la más ancianita que le gusta venir al templo. Tanto tiempo de cuidarnos para venir a fracasar”.

De la misma manera, el obispo de Celaya señaló que después de la apertura de los templos, y poco a poco, también se estarán llevando a cabo ceremonias como bodas, bautizos, catequesis, entre otras.

G.R